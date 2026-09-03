新生高考排名260 嫌棄排2600名的室友…鬧退學被校長打臉

香港中文大學（深圳）校長徐揚生院士。（取材自封面新聞）

位於廣東省深圳市的香港 中文大學（深圳）近日舉行新生及家長見面會，校長徐揚生院士透露，一名高考 全省排名第260名的湖南籍新生，因發現室友 的排名僅第2600名，認為兩人程度差距達10倍，無法在同一房間共同學習，從而向學校提出退學申請。徐揚生便對這名同學說，你要看半年以後或一年以後，誰學得好還不一定。一番話點醒無數新生。

據封面新聞報導，徐揚生說，這是真實案例，該名新生因不滿與排名相差10倍的同學同住一室而提出退學，說「同寢室有同學是2600名，我是260名，我怎麼可以和他住在一個房間學習呢？」該名學生堅持要退學，但他並未直接批准。

徐揚生藉此告誡全體新生，高考分數僅代表過去，進入大學是全新的起點，不應再抱著過去的包袱較勁，更不應看不起高考成績不如自己的同學。人生都是這樣，每一步都要靠自己去走，大家要放下過去的包袱，輕裝上陣。

徐揚生還在講話中還特別提醒家長，要避免替孩子解決學校問題，讓孩子學會獨立面對挑戰；同時重申學校對學術作弊「零容忍」的態度，一旦發現立即開除。

徐揚生2013年起擔任香港中文大學（深圳）首任校長，研究的領域包括機器人和人工智能。他是中國工程院院士、美國國家工程院院士、歐洲科學院院士、國際宇航科學院院士、國際電機及電子工程師學會院士、國際歐亞科學院院士以及香港工程科學院院士。2016年11月14日，國際小行星命名委員會將國際永久編號第59425號小行星1999 GJ5命名為「徐揚生星」。

這一事件登上了微博熱搜，引發廣泛的社會討論。有網民認為，在高分段考生中，全省第260名與第2600名之間的實際卷面分差可能並不大，往往僅幾十分甚至更少，名次的大幅差異更多是高分段「一分千人」的統計結果，並不代表智力或潛力的十倍差距。過往的排名無法決定未來的成就，許多研究顯示入學成績與大學後期的綜合表現相關性並不顯著。

心態與格局：該名要求退學的學生被部分網民批「傲慢」，稱該生的行為是「唯分數論」和過度優越感的體現。尤其，大學宿舍是微縮的社會，學會與不同背景、不同起點的人相處，是大學生必修的第一課。