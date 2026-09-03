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深企易慕峰CAR-T臨床受試者死亡 衝擊IPO

中國新聞組／北京3日電
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易慕峰生物科技股份有限公司。（取材自易慕峰生物官網）
易慕峰生物科技股份有限公司。（取材自易慕峰生物官網）

一名胃癌患者近日參加深圳生技公司「易慕峰」一項CAR-T臨床試驗，卻在輸注試驗藥物數小時後，突發嚴重顱內出血死亡。家屬懷疑是試驗藥物造成死亡，且患者輸注IMC002後四小時護理紀錄空白。此事件引發外界對CAR-T治療的疑慮，易慕峰生物表示將配合調查。該公司創始團隊出自復星凱特，該公司二度衝刺港股IPO關鍵期恐受衝擊。

據觀察者網、藍鯨新聞報導，49歲的占某2025年3月確診胃食管結合部腺癌，此後接受全胃切除術及六次化療。家屬程女士表示，占某雖在2025年9月出現腹膜後淋巴結轉移，但此前治療整體較為平穩。2026年初，占某參加了IMC002臨床試驗。

家屬稱，2月25日至27日，占某接受為期三天的清淋化療。3月2日中午12時，占某接受IMC002輸注。當日15時30分至19時30分期間，護理紀錄空白，其間家屬曾多次發現患者「叫不醒」，得到的回應卻是患者正在「睡覺、補覺」。直到19時30分左右，患者再次檢查發現雙側大腦半球硬膜下出血、蛛網膜下腔出血並形成腦疝，當晚接受雙側去骨瓣減壓和硬膜下血腫清除術，此後長期昏迷，並於4月26日在ICU去世。

程女士表示，占某在IMC002輸注數小時後出現嚴重顱內出血，事發後，涉事藥企與研究團隊僅願意提供人道主義補償，她無法接受：「用藥在前出事在後，憑什麼說完全無關，這種傲慢態度太讓人寒心。」

對此，易慕峰生物回應稱，公司已經配合開展相關評估，並將全力配合各方依法調查。對於補償問題，已經按照法規要求建立損害補償機制，願意在合法合理框架下與家屬溝通。

這起等待調查結論的臨床死亡事件，時值易慕峰正處於二度衝刺港股IPO的關鍵階段。作為一家尚未實現產品商業化的Biotech，易慕峰仍處於持續燒錢的研發階段。2026年上半年公司淨虧損約1.09億元人民幣。與此同時，研發資源高度集中於IMC002。

IMC002是一款靶向CLDN18.2的自體CAR-T，主要針對晚期胃癌及胃食管結合部腺癌，公司同時推進胰腺癌適應症開發。

易慕峰成立於2020年，目前已完成六輪股權融資，投資方包括復星醫藥旗下鵬復深圳、國投創業基金等。其創始人孫敏敏曾任復星凱特創始團隊成員，參與中國首款獲批CAR-T產品奕凱達的上市申報等工作。

精華 FAQ

  • 核心爭議在於占某於輸注IMC002數小時後出現嚴重顱內出血並死亡。家屬質疑用藥與死亡高度相關，並指出輸注後4小時護理紀錄空白，認為醫護處置與說明存在重大疑點。

  • 占某在2025年3月確診胃食管結合部腺癌，之後接受全胃切除術與6次化療，整體曾較穩定。直到2025年9月出現腹膜後淋巴結轉移，2026年初才參與IMC002臨床試驗。

  • 易慕峰正處於二度衝刺港股IPO的關鍵期，且仍未實現產品商業化，研發又高度依賴IMC002。臨床死亡爭議若持續擴大，恐影響市場信心、監管審視與估值表現。

凱特

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