實體瘤CAR-T治療1針99萬人民幣 外籍病患奔赴中國抗癌

全球首款實體瘤CAR-T療法在中國獲批上市，吸引外國人千里奔赴中國抗癌。示意圖。（取材自上觀新聞）

AI摘要 文章摘要整理： 中國推出全球首款實體瘤CAR-T治療，價格約為美國三分之一且製備更快，吸引多名外籍癌症患者赴中求醫，也帶動涉外醫療需求持續升溫。

中國國家藥監局（NMPA）近年累計核准多款CAR-T細胞治療產品，今年6月更批准由科濟藥業開發的舒瑞基奧侖賽注射液（商品名：愷力美）上市，成為全球首款獲批用於實體腫瘤 的CAR-T細胞治療產品，海外尚無可商用同類藥物，加上中國治療價格是美國的三分之一，CAR-T細胞製備最快僅需八天，歐美需排隊數月，儘管一針高達99萬元（人民幣，下同），仍吸引愈來愈多的國外腫瘤患者千里赴中抗癌。

據財經雜誌報導，紐西蘭 59歲的喬西就是全球首位來華接受實體瘤CAR-T細胞治療的外籍患者。今年6月，他剛獲悉中國批准全球首款可用於實體瘤的CAR-T療法，隨即在妻子和小兒子的陪同下趕到中國，住進上海嘉會國際醫院接受治療。

而幾個月前，紐西蘭醫師剛宣布他的癌症 治療失敗。即使一針CAR-T需支付99萬元，他仍堅持來中國一試，因為實體瘤CAR-T治療目前只有中國有。8月16日，喬西已結束一個半月腫瘤治療返回紐西蘭。

據國家衛生健康委2025年度涉外醫療服務報告，前三季度，跨境醫療服務收入突破800億元，年增速維持30%以上。全國重點涉外醫院全年接診國際患者達128萬人次，較三年前增長73.6%，其中，歐美國家患者數量翻了一番。2026年這個趨勢更加明顯，僅在一季度，就有九家醫院宣布成立新的國際部。

美國人丹尼爾也是奔著另一款中國獨家抗癌藥而來，他在美國已接受四種治療仍不斷惡化，美國MD安德森癌症中心的醫師告訴他，新藥依沃西可能是他最後的希望，但只在中國獲批上市。丹尼爾的醫師子女3月陪他一起來到上海嘉會國際醫院治療。

嘉會國際醫院表示，「血液腫瘤CAR-T治療，中國的價格是美國的三分之一。」這家民營醫院是上海目前接診外籍患者最多的，2025年超過10萬人次。

千里之外的北京大學國際醫院（下稱「北大國際醫院」）國際醫療中心，外籍患者的占比已達到50%。北大國際醫院副院長周永兵表示，中國一名外科醫師，尤其像胸外科一年手術量最少400、500例，而在國外同樣的胸外科醫師可能一年手術量只在100例左右，中國醫師可能更有優勢。

一些病人來中國追求的不僅是前沿治療方案，還有各類外科手術。除了惡性腫瘤，痔瘡、婦科良性腫瘤和心血管手術等，也收治了愈來愈多外籍患者。