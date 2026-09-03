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批量解約應屆生 車燈龍頭星宇董座道歉 仍難息網友怒火

中國新聞組╱北京3日電
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圖為2026年7月星宇股份應屆生入職報到現場。(取材自南方都市報)
圖為2026年7月星宇股份應屆生入職報到現場。(取材自南方都市報)

AI摘要

文章摘要整理：

星宇股份因與107名應屆畢業生解約遭輿論痛批，董事長周曉萍公開道歉並承諾整改，公司及主管機關與客戶福斯中國均已介入處理。

中國車燈龍頭企業星宇股份日前一次與107名應屆大學畢業生解約，「批量式炒人」引發輿論爭議。星宇股份董事長兼總經理周曉萍2日在網路業績說明會上再次致歉，稱公司已重新檢視並整改聘雇制度及流程，將保障勞工合法權益。

據澎湃新聞報導，周曉萍表示，公司高度關注近期輿情，對揭露真實情況的媒體監督表示感謝，並稱公司「深刻反省並真誠道歉」。她還說，公司將嚴守合規營運底線，「構建和諧勞動關係，積極承擔更多社會責任」。

針對市場關於星宇股份「訂單出現斷崖式下跌」的傳聞，周曉萍則回應稱：「傳聞不實，當前公司量產和開發中的項目充足，生產經營正常」。網友聞訊，紛怒吼「既然沒有受影響，證明大家的投訴力道不夠啊，還要加強。」

事件源於星宇股份與107名2026屆應屆大學畢業生解約。據網路曝光的公司人資與員工談話錄音，8月上旬，公司分批約談應屆畢業生，提出「二選一」方案：若主動以「個人原因」離職，可獲得半個月薪資補償；若拒絕離職，則可能被調往第一線產線，從事車燈裝配、插接及鎖螺絲等基礎工作，薪資也將改按產線作業員標準計算。

大批網友看到消息怒轟，「在星宇股份的眼裡，大學應屆畢業生只不過是一群可以任由擺布、肆意摧殘的螻蟻罷了」，「嚴懲黑心老闆」！還有人說，「查她（周曉萍）！沒有她的默許，人事敢這樣？用人都敢這樣，用其他的更可能亂來」。

常州市人力資源和社會保障局8月25日通報，星宇股份今年共招募440名應屆大學畢業生，與其中107人解除勞動契約。官方認定公司協商過程「方法簡單生硬，缺乏充分有效溝通」，造成不良影響，星宇股份已就此道歉，並將人資總監停職。

星宇股份8月27日表示，將向遭解約的應屆畢業生發放求職生活補貼，並協助聯繫其他企業提供職缺，如三個月內未找到工作，將給予六個月薪資作為補償。

此外，星宇股份也是福斯汽車的供應商。福斯中國9月1日表示，高度重視相關投訴，並第一時間啟動專項調查，目前調查正在進行中。福斯強調，尊重勞工合法權益是集團經營活動的核心原則，同樣適用於供應鏈管理。

星宇股份創立於1993年，2011年在A股上市，客戶包括福斯、賓士、鴻蒙智行、奇瑞及吉利等車企。

星宇股份董事長周曉萍。(取材自南方都市報)
星宇股份董事長周曉萍。(取材自南方都市報)

中國車燈龍頭星宇股份日前一次與107名應屆大學畢業生解約，引發輿論爭議。公司董事...
中國車燈龍頭星宇股份日前一次與107名應屆大學畢業生解約，引發輿論爭議。公司董事長兼總經理周曉萍2日再次公開致歉。(取自澎湃新聞)

精華 FAQ

  • 因公司一次與107名2026屆應屆大學畢業生解除勞動契約，且被曝光曾要求員工在離職與下產線之間二選一，外界認為做法粗暴，因而引爆輿論。

  • 董事長周曉萍在業績說明會上再次致歉，表示公司已重新檢視並整改聘雇制度與流程，將嚴守合規底線、保障勞工權益，並承擔更多社會責任。

  • 常州市人社局已認定協商方式簡單生硬、缺乏有效溝通，並要求改善；星宇也提出補貼與轉介職缺方案，而福斯中國則已啟動專項調查。

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