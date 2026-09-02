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中留學生在英坐牢 藏手機拍200G視頻「iPhone7向獄友買的」

中國新聞組╱北京3日電
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「李賓遜漂流記」本人。（小紅書視頻截圖）
「李賓遜漂流記」本人。（小紅書視頻截圖）

一名網名為「李賓遜漂流記」的中國留學生，自稱在英國留學期間因遭「誣告」，被關押於倫敦一所男子監獄六個月。坐牢期間，他利用黑市購得的舊手機，祕密拍攝超過200GB的獄中生活素材，出獄後將其剪輯成名為「倫敦奧德賽」的系列短視頻發布，被網民戲稱為「短視頻史上最狠博主」。由於涉及未經授權拍攝與內容真實性，也在網路引發質疑。

綜合媒體報導，這名「李賓遜漂流記」留學生表示，自己剛入獄時面對幫派橫行、違禁品氾濫的複雜環境，迅速調整心態，著手觀察監獄的運作規律、幫派勢力以及監視器死角。

為了記錄獄中生活，他花了200英鎊從一名法國獄友手中買下一部舊款iPhone 7。為防止獄友舉報「黑吃黑」及獄警搜查，他將手機藏在馬桶連通器內；隨後更仿效電影「刺激1995」的情節，將一本牛津字典挖空作為「藏機處」。面對充電難題，他運用高中物理知識，利用取得的廢舊電線與充電頭「手搓」出隱蔽插線板，於床底偷充電，成功記錄下食堂、放風操場及獄友交易等真實畫面。

身為獄中極少數的華人，他選擇投靠勢力最大且講規矩的白人幫派老大，以物資換取庇護，並獲得「監獄醫療員」的職務。該職務負責押送囚犯往返牢房與醫務室，由於囚犯極度渴望離開狹窄牢房透氣，他手中的「押送順序」頓時成為珍貴資源。他甚至建立起一套「預約系統」，讓想插隊的囚犯提前「掛號」賄賂，藉此累積大量香菸與食物等硬通貨，躍升為獄友口中的「李大夫」。

出獄後，他將200多GB的素材精心剪輯發布，揭開英國監獄的神祕面紗，獲得大量網友讚賞其硬核與機智。然而隨著流量飆升，質疑聲浪也隨之而來。不少網友質疑英國監獄管理再鬆懈，也難以容許犯人長期偷拍而不被發現，懷疑部分內容為擺拍或劇本演繹；也有人追問其當初被捕的具體罪名與後續索賠情況。

根據英國「監獄法」規定，在監獄內未經授權拍攝屬違法行為，最高可判處兩年監禁，這也讓這場「獄中紀錄片」背後所涉的法律風險與真相，持續成為外界關注的焦點。

被拍下的獄中畫面。（視頻截圖）
被拍下的獄中畫面。（視頻截圖）

精華 FAQ

  • 他自稱在倫敦男子監獄服刑6個月時，秘密使用黑市購得的舊手機拍攝獄中日常，累積超過200GB素材，出獄後再剪輯成短視頻系列發布。

  • 他以200英鎊向法國獄友買下iPhone 7，先藏在馬桶連通器內，後來又放進挖空的牛津字典，並用廢電線自製隱蔽插線板偷充電。

  • 雖然影片吸引大量關注，但網友質疑英國監獄難以長期容許偷拍，懷疑部分內容可能是擺拍或劇本；同時，未經授權拍攝也涉及法律風險。

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