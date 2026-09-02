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26歲男三餐吃外賣 膽囊248顆結石 醫：炸雞、烤肉少吃

中國新聞組╱北京2日電
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從江先生膽囊內取出的結石。(取材自環球網)
從江先生膽囊內取出的結石。(取材自環球網)

「1、2、3……248！」當最後一顆結石被清點，患者江先生也倒吸了一口氣。26歲的江先生在四川結石病醫院接受了保膽取石手術，從其膽囊內取出的整整248顆結石，密密麻麻鋪滿了一大塊。

環球網報導，四川結石病醫院是中國醫師協會內視鏡保膽訓練基地。據江先生介紹，不久前的某天中午，他因突發劇烈腹痛，被緊急送往醫院。經檢查發現，他的膽囊幾乎被結石完全填滿，且血脂指標超出正常值五倍之多。

年紀輕輕，為何膽囊會長出這麼多結石？原來，江先生由於工作繁忙、獨自居住，他三餐都靠外賣，尤其偏愛冒菜、炸雞、燒烤等高油高脂食物，這正是膽結石的主要誘因。

全國內視鏡微創保膽分會常委、中國醫師協會內鏡保膽培訓基地主任（四川）、四川結石病醫院肝膽外科主任何明剛表示，長期攝取高脂飲食，會使膽汁中的膽固醇濃度升高，膽固醇結晶析出、沉澱、加速結石生成，並隨著時間越長越多、越長越大。

臨床數據顯示，近年來，中國膽結石族群正呈現明顯的年輕化趨勢。何明剛指出，膽結石之所以「盯上」年輕人，綜合來看，不愛吃早餐、愛吃高油高脂高糖食物、愛喝奶茶飲料、缺乏運動等生活飲食習慣，是導致膽結石悄然「找上門」的重要推手。

他提醒，預防膽結石其實很簡單，最關鍵的就是保持三餐規律，避免暴飲暴食或長時間空腹；減少高脂、高膽固醇食物的攝入，多吃富含維生素和纖維素的蔬菜水果；同時堅持適度運動，維持健康體重。對於已查出膽結石的患者，應及時就醫評估，保住有功能的膽囊。

保膽取石手術中。(取材自環球網)
保膽取石手術中。(取材自環球網)

精華 FAQ

  • 主要因他工作忙又獨居，長期三餐靠外賣，且常吃冒菜、炸雞、燒烤等高油高脂食物，導致膽汁膽固醇升高，結晶沉澱後逐漸形成大量結石。

  • 他因突發劇烈腹痛送醫，檢查發現膽囊幾乎被結石填滿，血脂指標也超出正常值5倍，顯示飲食失衡與代謝問題都相當嚴重。

  • 醫師建議保持三餐規律，避免長時間空腹或暴飲暴食，減少高脂、高膽固醇食物，多吃蔬果補充纖維，並維持適度運動與健康體重。

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