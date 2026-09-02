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情侶連住145天跑了 客房「清出20袋垃圾」飯店傻眼

中國新聞組／北京2日電
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房間內的走道和牆角，大量垃圾堆積成山。（圖片由受訪者飯店提供）
房間內的走道和牆角，大量垃圾堆積成山。（圖片由受訪者飯店提供）

成都天府國際機場附近一家飯店，近日傳出客房被堆積大批垃圾彷如垃圾場，引發熱議。一對「00後」情侶連續入住長達145天，並以不方便為由拒絕房務人員進房打掃。住客於日前悄悄離開飯店，客房內被發現堆滿外帶餐盒與各類垃圾，且拖欠兩天房費未結清。目前飯店已清理出20袋垃圾，並進行深度消毒，但表示暫不追責。

據封面新聞報導，飯店人員表示，平常雖曾有入住一兩個月的客人，但入住如此長時間的情況尚屬頭一回遇到。入住期間，該對情侶多次拒絕房務人員上門打掃，飯店方面多次溝通，也曾主動提出提供大型垃圾袋方便住客自行收納。工作人員透露，清潔人員曾在客人取外賣時瞥見屋內堆積不少垃圾，並提出協助，但遭拒絕。飯店每天補充洗漱用品，客人皆要求放在門口即可。工作人員表示：「他們也很少出門，吃東西就點外賣，但沒看過丟垃圾出來。」

事發客房現場滿地垃圾，除床鋪外幾乎無落腳空隙。（圖片由受訪者飯店提供）
事發客房現場滿地垃圾，除床鋪外幾乎無落腳空隙。（圖片由受訪者飯店提供）

近日，飯店催促繳納房費時，發現微信聯絡方式已遭封鎖。調閱監控發現兩人於凌晨便悄悄離店，目前拖欠兩天房費100多元。飯店人員打開房門，驚見屋內堆滿外帶餐盒與包裝袋，除床鋪外幾乎無落腳空隙。前台人員表示，單是該間客房就清理出20袋垃圾。

據報導，房間家具未明顯損壞，但牆面汙損，飯店正進行深度打掃與消毒殺菌，但是目前暫不考慮追責。此外，國內多地旅館亦曾發生類似事件，如長春有客人入住兩年留下超一米高垃圾、重慶與杭州亦有住客長住，並拒絕清潔導致屋內堆滿垃圾之案例。

 對此，四川分憂律師事務所主任王仁根律師表示，涉事情侶既構成違約，也造成侵權。住客負有支付房費與合理使用客房等義務，長期拒絕清潔並拖欠房費構成違約；放任垃圾堆積造成財產損害則滿足侵權要件。王仁根律師指出，依據民法典規定，同一行為同時構成違約和侵權時，只能擇一索賠，不可雙重索償。

精華 FAQ

  • 兩人連續入住長達145天，期間多次拒絕房務進房打掃，後來在凌晨悄悄離店，飯店催繳房費時才發現微信聯絡已被封鎖。

  • 房內幾乎沒有落腳空間，堆滿外帶餐盒、包裝袋與各類垃圾，床鋪外到處都是雜物。飯店最後清理出20袋垃圾，並進行深度消毒。

  • 律師認為住客長期拒絕清潔又拖欠房費，已構成違約並可能侵權；但依民法典，同一行為不可同時雙重索償。飯店目前表示暫不追責。

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