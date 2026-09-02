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宇樹科技爆高壓低薪 100元報銷也要王興興親批 官方：勿當真

中國新聞組╱北京2日電
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宇樹科技敲鐘上市，宇樹科技創辦人王興興表情平靜。(取材自第一財經)
宇樹科技敲鐘上市，宇樹科技創辦人王興興表情平靜。(取材自第一財經)

AI摘要

文章摘要整理：

財經雜誌報導宇樹科技內部高壓低薪、王興興親管細節與績效，官方則否認多項內容不實，事件引發市場與輿論熱議。

《財經》雜誌近日揭露宇樹科技內部職場文化。報導指出，宇樹管理模式高度扁平，大量事項由創辦人王興興親自決策，員工面臨高工作強度及嚴格績效要求；相較具身智能新創公司，薪資及加薪幅度也被指偏低，近兩年更出現核心骨幹流失情況。對此，宇樹科技官方相關人士9月1日回應稱：「很多內容不實，切勿當真」。

《財經》近日刊文「宇樹的王」，多名宇樹員工表示，宇樹管理模式高度扁平且沒有管理層級，王興興對細節要求極高，從小到一顆螺絲釘的長度、單筆超過100元的報銷，乃至高管績效都由其親自審批。員工向他彙報時，經常需要在辦公室外排隊，且講話「說完兩句話大概率會被打斷」；王興興本人亦維持高強度工作，經常凌晨3、4點才離開公司、早上8點又出現在辦公室。

而在內部績效上，研發團隊被批評是常態，同事之間還會比較誰被批評得更少；獎懲機制更被指「只有罰，幾乎沒有獎」，績效考核評分區間為0-1.5分，王興興給每位主管的評分只有1和1以下。

薪資與福利方面，多名接近宇樹的人士指出，宇樹薪資低於2023年後興起的具身智能創業公司，且調薪幅度低於業界水準，外部獵頭甚至開出百萬年薪挖角。離職員工透露，公司早期實施「996、大小周」制度，辦公桌甚至連抽屜和櫃子都沒有；上市當天公司內部亦無慶祝活動，「一杯上市的可樂也沒有」。多名資深員工表示，近兩年是宇樹核心骨幹流失率最高的時期。

事實上，王興興早期個性內向且拒絕採訪，後因投資人要求才開始在公開場合露面，其溝通風格極其直接嚴厲，並將全部精力撲在一線產品研發與成本控制上。在上市當天，現場員工便注意到王興興全程沒有笑容，反映出其嚴肅且高度專注事業的特質。

宇樹科技內部職場文化曝光後，在網路上引發廣泛熱議與討論，「典型靠創始人個人超強能力撐起來的公司，但這種管理模式很難留住高階人才」、「企業文化太冷冰冰」；但也有一派網友持理解態度，「研發硬科技本來就要嚴格把控成本與細節，對品質要求高才能出好產品」。

宇樹科技8月19日登陸科創板，市值一度衝上4449億元(人民幣，以下同)。然而隨後股價連續走低，截至9月1日收盤跌至571元/股，市值快速蒸發逾2000億元。

宇樹科技創辦人王興興。(中新社)
宇樹科技創辦人王興興。(中新社)

精華 FAQ

  • 報導指宇樹管理高度扁平、幾乎沒有層級，王興興親自審批細節與高管績效，員工彙報時還常被打斷，整體呈現高壓且極度集中決策的文化。

  • 多名員工表示，公司薪資與調薪幅度低於同業，績效評分區間僅0-1.5分，且獎懲機制幾乎只有罰沒有獎，讓研發團隊長期承受很大壓力。

  • 宇樹相關人士回應稱「很多內容不實，切勿當真」。但報導仍引發網路熱議，部分人批評文化冷硬，也有人認為硬科技公司本就需要嚴格控管。

王興興 宇樹

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