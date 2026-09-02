出軌人妻下屬 科大訊飛高管被炒 22頁聊天紀錄全曝光

科大訊飛公關副總裁、品牌市場中心副總經理韓煜塵。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 科大訊飛高管韓煜塵被指與女下屬朱倩發展長期婚外關係，22頁聊天紀錄曝光後引發輿論，公司隨即解除其職務。

科技大廠科大訊飛驚爆高階主管私德爭議。科大訊飛公關副總裁、品牌市場中心副總經理韓煜塵，遭女下屬朱倩的丈夫實名舉報，與朱倩存在長達一年多的婚外關係，舉報人更附上一份長達22頁的聊天紀錄，引發輿論沸騰。事件曝光後，科大訊飛火速於同日發表內部通知，免去韓煜塵相關職務。

綜合媒體報導，8月31日，朱倩丈夫在朋友圈發布22頁PDF文件實名舉報，指控韓煜塵利用職場上下級關係，與其妻子維持長期婚外情，舉報材料中包含大量微信 與抖音 的露骨對話截圖，雙方以「寶寶」等親密稱呼相稱，對話內容除打情罵俏，還有不少涉及床上的私密對話，用詞尺度非常大，亦清楚記載兩人於上海等地酒店約會的時間線。

據指，女方每次私會後皆會刪除對話紀錄，但將截圖保存在手機相冊中，最終被丈夫翻看手機時意外發現並備份。網友透過比對截圖中的微信頭像，確認其與韓煜塵此前公開回應企業議題時使用的頭像完全吻合。

值得注意的是，事件主角韓煜塵為資深公關人，曾先後任職於阿里巴巴、360等知名企業，2018年底加入科大訊飛後，從零組建集團公關團隊，並一手操盤包括星火認知大模型發布會、1024開發者節等公司核心項目，更曾獲選為「十大年度品牌人物」。

身為企業危機公關的掌舵人，韓煜塵過去多次代表公司對外平息風波，如今自己卻因私德失守，成為企業成立以來最大的輿情風暴中心，有網友說，這叫「公關人難以自保」。

對此，科大訊飛展現極高處置效率，在舉報材料流出的當天即下發人事任免通知，解除韓煜塵品牌市場中心副總經理職務，相關工作由品牌市場中心總經理吳駿華兼任，企圖藉由快速切割降低對公司品牌形象與股價的衝擊。

截至目前，韓煜塵與涉事女員工朱倩均未對外作出公開回應，科大訊飛官方亦未對舉報PDF中的內容進行正面證實或否認。

科大訊飛公關副總裁、品牌市場中心副總經理韓煜塵與女下屬有婚外情。(取材自微博)

科大訊飛公關副總裁、品牌市場中心副總經理韓煜塵與女下屬有婚外情。(取材自微博)