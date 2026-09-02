換學校還能穿…全市統一、百元就有 「深圳校服」衝熱搜

深圳中小學的藍白校服能像一般衣服一樣，在商場、超市、文具店就能買到。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 深圳校服因全市統一、可市場化購買、價格親民且轉學升學不用重買而爆紅，並在放手市場同時維持監管抽檢與品質標準。

9月1日，中國多地中小學迎來新學期，「深圳校服真香」突然衝上熱搜，原因不是款式升級或明星帶貨，而是深圳中小學的藍白校服竟能像一般衣服一樣，在商場、超市、文具店就能買到，網購平台也有販售，且就算升學 、轉學，也不必因為換學校重新添購，讓不少外地家長羨慕不已。

這套看似普通的藍白運動服，為何能引發全網熱議？關鍵其實不在「藍白」兩個字，而在深圳把校服從學校行政事務中抽離，再交還給市場。

據了解，深圳校服採全市統一款式，家長不必透過學校統一訂購。孩子長高了，可以單獨買大一號；轉學、升學，也不必因換學校重新購買；家中有兄弟姊妹，舊校服還能接力穿。市面價格則依品牌、面料不同有所差異，從幾十元到百餘元人民幣不等，基本款一套約100元人民幣。

以往不少地區的校服由學校負責設計、招標、採購、收費及售後，家長除抱怨款式不好看、品質不佳，也常質疑價格是否透明。深圳在2002年透過校服設計大賽，廣泛徵求學生、家長及社會意見，確定中小學統一款式；2003年再建立相關管理制度。

2011年，深圳曾制定校服指導價，小學春秋運動服53元、中學73元。到了2018年，當地停止校服統一招標、取消指導價，改採市場化模式。目前深圳約有150家校服供應企業競爭，家長可以依價格、面料及需求自行選購，學校則不必再耗費大量人力處理採購與售後。

但「放手市場」並不代表政府完全不管。深圳為校服建立監管碼，家長掃碼即可查詢生產企業、質檢報告及相關資質；教育與市場監管部門也持續進行品質抽檢。今年8月發布的《深圳市中小學生校服顏色》團體標準，更針對藍、藏青、白等主要色彩訂定明確規格，連白色面料的防透視性能都納入標準。

消息曝光後，不少外地網友留言羨慕，表示自己所在地的校服一套動輒數百甚至上千元，還不能單件購買。有人直呼「建議全國推廣」，認為深圳模式既省錢又省事，也能降低學校與校服供應商之間的利益糾葛。

不過專家分析，這套做法未必能直接複製到所有地區，深圳氣候較熱、商店密集，較適合統一款式並採市場化銷售，若放到氣候差異較大或商業據點較少的地區，仍需考量冬季服裝、購買通路與品質監管等問題。

深圳中小學的藍白校服像一般衣服一樣，在商場、超市、文具店就能買到，網購平台也有販售。(取材自微博)