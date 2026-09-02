我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

用AI浪費水？奧特曼駁：ChatGPT查3.8萬次用水量 等於產1顆杏仁

川普「經濟D-Day」見效？伊朗高層認了：愈來愈難承受

不用攀岩了 雲南尼珠河大峽谷蓋「空中校車」小學生搭電梯上學

中國新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
上學方式的改變。（新華社）
上學方式的改變。（新華社）

新學期開學，雲南宣威市普立鄉尼珠河大峽谷谷底的小學生們乘坐「空中校車」上學，相關視訊刷螢幕網路。當地村民說，小時候上學走路要用三、四個小時，山路難行又危險，上學堪比攀岩，現在孩子們上學坐纜車、搭電梯，全程只要半小時。

極目新聞報導，尼珠河村位於尼珠河大峽谷谷底，從村莊到山頂的小學，海拔落差有五、六百公尺。

但隨著尼珠河大峽谷生態文化旅遊景區在2022年建成運營，高達268米的電梯「青雲梯」和近200米高差的高空索道纜車投用，改變了尼珠河村的交通出行方式。 今年7月31日，垂直高度288公尺的二號懸崖電梯「扶搖梯」也正式運行，村民和孩子出行更便捷。

36歲的普立鄉尼珠河村村民陳官杰回憶小時候上學，有一名小伙伴上學途中不慎摔傷，「下雨天路滑，腳沒踩穩就摔下去了，下巴摔得挺重的，萬幸沒有生命危險。」

陳官杰說，當時的上學路，是前人在崖壁上鑿出的僅供腳蹬手抓的小洞和梯坎，大家只能手腳並用向上攀爬。而現在，孩子們上學可以在家門口坐擺渡車，再搭纜車、搭電梯到谷頂，然後再搭擺渡車到達學校，全程只要半小時。這樣的「空中校車」，放在以前完全是無法想像的。

尼珠河村另一村民陳官朋說，當年的上學路比攀岩還要危險，「攀岩至少都還有保護措施，我們當年完全沒有任何保護。」陳官朋說，前幾天，他重走了一段當年的上學路，「以前經常爬不害怕，現在爬感覺很害怕。」

景區工作人員表示，當地村民和學生搭乘纜車和電梯均免費。陳官杰還表示，新建的「扶搖梯」跑得更快，不到1分鐘就可以到山頂，「如果學生們要早上學或晚到，工作人員也會早到或等著，很人性化。」

懸崖電梯。（取材自極目新聞）
懸崖電梯。（取材自極目新聞）

精華 FAQ

  • 他們先在家門口搭擺渡車，再轉乘纜車和電梯到山頂，之後再搭擺渡車到學校，全程約半小時，較過去攀爬崖壁安全許多。

  • 因為村子位於大峽谷谷底，通往山頂學校的路是崖壁上鑿出的腳蹬與手抓小洞，沒有保護措施，雨天更容易滑落受傷。

  • 景區2022年建成青雲梯與高空索道，7月又啟用扶搖梯，讓村民與學生可免費快速上下山，其中扶搖梯不到1分鐘即可到山頂。

上一則

26歲男三餐吃外賣 膽囊248顆結石 醫：炸雞、烤肉少吃

下一則

情侶連住145天跑了 客房「清出20袋垃圾」飯店傻眼

延伸閱讀

校門口塞車搶道險象多　舊金山要讓孩子上學路更安全

校門口塞車搶道險象多　舊金山要讓孩子上學路更安全
湖北女讀研、三代人擠宿舍 畢業後回大山 當數百留守童的媽媽

湖北女讀研、三代人擠宿舍 畢業後回大山 當數百留守童的媽媽
四川景區56歲阿姨揮糞瓢潑水走紅 遊客：有股熟悉味道

四川景區56歲阿姨揮糞瓢潑水走紅 遊客：有股熟悉味道
紐約公校發放「學生OMNY卡」 每天免費搭4次地鐵和公車

紐約公校發放「學生OMNY卡」 每天免費搭4次地鐵和公車

熱門新聞

孫宇晨。（取材自微博）

孫宇晨寫「我的女友景甜」 6000字全文公開

2026-08-28 02:10
中國國家主席習近平17日出席前領導人江澤民誕辰100周年大會發表演講。(美聯社)

對台動武添變數？華郵：習近平1舉動 短期內限制大規模衝突能力

2026-08-30 08:45
東先生接受採訪。（視頻截圖）

杭州男按摩付799元加鐘 女技師脫褲騎上來 結局12人慘了

2026-08-09 10:30
價值45萬人民幣的限量款愛馬仕包包寄丟，深圳法院最終僅判賠500人民幣。(取材自重慶晨報)

45萬元愛馬仕寄丟 深圳法院判賠這個金額 網友吵翻天

2026-08-31 10:30
最新報告顯示，香港億萬富豪人數居全球城市第二，106名富豪資產淨值達10億美元；圖為第45屆香港鐘表展、第14屆國際名表薈萃在香港揭幕。（中新社）

香港擁106名億萬富翁 數量僅次紐約 但1現象令人憂心

2026-09-01 22:35
因財產糾紛，孫宇晨(左)向景甜(右)及其父母提起民事訴訟超過3000萬，法院已受理並進行財產保全。（取材自X平台、微博）

孫宇晨追討3000萬彩禮 景甜最新回應：不會為錢出賣愛情

2026-08-27 21:13

超人氣

更多 >
夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」

夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」
蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光

蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光
別再不好意思開口 心理學家揭成功人士都有一個共同習慣

別再不好意思開口 心理學家揭成功人士都有一個共同習慣
曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見

曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見
習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？

習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？