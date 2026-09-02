不用攀岩了 雲南尼珠河大峽谷蓋「空中校車」小學生搭電梯上學

上學方式的改變。（新華社）

新學期開學，雲南宣威市普立鄉尼珠河大峽谷谷底的小學生們乘坐「空中校車」上學，相關視訊刷螢幕網路。當地村民說，小時候上學走路要用三、四個小時，山路難行又危險，上學堪比攀岩，現在孩子們上學坐纜車、搭電梯，全程只要半小時。

極目新聞報導，尼珠河村位於尼珠河大峽谷谷底，從村莊到山頂的小學，海拔落差有五、六百公尺。

但隨著尼珠河大峽谷生態文化旅遊景區在2022年建成運營，高達268米的電梯「青雲梯」和近200米高差的高空索道纜車投用，改變了尼珠河村的交通出行方式。 今年7月31日，垂直高度288公尺的二號懸崖電梯「扶搖梯」也正式運行，村民和孩子出行更便捷。

36歲的普立鄉尼珠河村村民陳官杰回憶小時候上學，有一名小伙伴上學途中不慎摔傷，「下雨天路滑，腳沒踩穩就摔下去了，下巴摔得挺重的，萬幸沒有生命危險。」

陳官杰說，當時的上學路，是前人在崖壁上鑿出的僅供腳蹬手抓的小洞和梯坎，大家只能手腳並用向上攀爬。而現在，孩子們上學可以在家門口坐擺渡車，再搭纜車、搭電梯到谷頂，然後再搭擺渡車到達學校，全程只要半小時。這樣的「空中校車」，放在以前完全是無法想像的。

尼珠河村另一村民陳官朋說，當年的上學路比攀岩還要危險，「攀岩至少都還有保護措施，我們當年完全沒有任何保護。」陳官朋說，前幾天，他重走了一段當年的上學路，「以前經常爬不害怕，現在爬感覺很害怕。」

景區工作人員表示，當地村民和學生搭乘纜車和電梯均免費。陳官杰還表示，新建的「扶搖梯」跑得更快，不到1分鐘就可以到山頂，「如果學生們要早上學或晚到，工作人員也會早到或等著，很人性化。」

懸崖電梯。（取材自極目新聞）