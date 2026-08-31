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美國炸雞品牌進軍上海「有人排隊2小時」菜單沒有蜂蜜黃油餅乾

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Texas Chicken目前在全球擁有超過1500家門市。（美聯社）
Texas Chicken目前在全球擁有超過1500家門市。（美聯社）

美國炸雞品牌Texas Chicken（中國稱「德克聖堂炸雞」）近日在上海開設中國首店，開幕即掀起排隊熱潮；儘管當天下雨，仍有顧客冒雨排隊超過2小時；目前門市平均每天約800至900單，甚至曾因訂單量過大導致機器故障、暫停接單數小時，二手平台的代排服務價格也被炒至100至150元人民幣。

藍鯨新聞報導，創立於1952年的Texas Chicken進軍中國，首店開幕後，不同時段排隊時間普遍介於30分鐘至2個多小時。由於避免黃牛，目前店內僅接受現場排隊點餐，工作人員表示，未來將開放小程序及外送服務，但具體時間尚未確定。

價格方面，門市推出炸雞套餐、炸雞桶、漢堡及小食等，價格介於9至140元人民幣（約1.25至19.54美元）。招牌炸雞售價15.9元人民幣（約2.22美元）1塊，最大份炸雞桶則為89.9元人民幣（約12.55美元），內含6塊炸雞。相較海外可購買10翅、24翅等大份炸雞桶，中國首店在份量及套餐設計上進行部分本土化調整。

不過，部分Texas Chicken招牌食品目前未出現在中國版菜單，店員透露，不少顧客到店後詢問蜂蜜黃油餅乾、蘋果派，但目前尚未引進，品牌代理方仍在爭取。

開幕消息也迅速在社群平台引發討論，不少留學生前往朝聖，美食博主也陸續發布試吃評測。開業3天後，門店在大眾點評已有超過200條評論，評分為3.4分，消費者對口味的評價則不一。

有人覺得口味驚艷，也有人直言口味普通、跟肯德基差不多，甚至吐槽店內座位少、沒洗手設施。花兩小時排隊吃一頓快餐，體驗難免大打折扣。

美式炸雞在中國市場的競爭相當激烈。肯德基、麥當勞、華萊士、德克士等快餐品牌均已占有市場，而炸雞垂直市場也出現多個連鎖品牌；同樣主打美式炸雞的Popeyes近年也持續擴大中國市場布局。對Texas Chicken而言，首店掀起排隊熱潮只是開始，如何將開幕人氣轉化為長期消費，才是真正考驗。

Texas Chicken進駐上海，民眾冒雨朝聖。（取材自微博）
Texas Chicken進駐上海，民眾冒雨朝聖。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 首店開幕後吸引大量民眾到場，雖然當天下雨，仍有人冒雨排隊超過2小時；不同時段等待多介於30分鐘到2個多小時，顯示熱度相當高。

  • 店方為避免黃牛與代排亂象，目前僅開放現場排隊點餐；雖然未來會推出小程序與外送服務，但具體上線時間仍未確定。

  • 中國首店在份量與套餐設計上做了本土化調整，但蜂蜜黃油餅乾、蘋果派等招牌仍未上架，讓不少顧客覺得少了經典特色。

蜂蜜 炸雞

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