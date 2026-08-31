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酷暑不再靠它？「國民神藥」藿香正氣口服液徹底賣不動？

中國新聞組／北京31日電
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「藿香正氣口服液」曾被視為應對盛夏不適首選。（取材自飯點資訊）
「藿香正氣口服液」曾被視為應對盛夏不適首選。（取材自飯點資訊）

過去被大眾視為盛夏應對不適首選的「國民神藥」中成藥「藿香正氣口服液」，近兩年市場出現明顯下滑。財報數據顯示，該產品2024年主力規格產量近乎腰斬，銷量下跌超過三成，2025年也未能扭轉頹勢。受到核心單品拖累，太極集團整體營收持續回落，2年內規模大縮水。

據「飯點資訊」報導，從區域市場表現來看，西南地區（川渝）作為過往最大市場，因疫情期間囤貨量高、庫存壓力大，平均銷售額下滑幅度居全國最高，其中重慶與四川下滑最為顯著。華東地區中，安徽、江西、福建跌幅偏大，江蘇、浙江、山東及上海呈中等跌幅。

華中地區（湖北、湖南）則受前期囤貨量影響，普遍呈現雙位數下滑。華南地區（廣東、廣西、海南）雖然存在暑濕需求，但受到藿香正氣合劑、膠囊等低價競品分流，也顯著下滑。其中廣東基數最大，下滑幅度弱於川渝。

華北與東北地區因囤貨較低，小幅回落。西北地區在旺季高溫月份動銷尚可，跌幅中等。

消費者觀念轉變為藥品市場遇冷的原因之一。現今年輕族群面對腸胃不適，更傾向選擇益生菌等新式調理產品；遇到悶熱天氣，則選擇購買電解質水補充水分。部分消費者也對該藥物存在口感較為刺激的印象。此外，關於藥認知偏差持續傳播，長時間曝曬引發的身體燥熱服用該藥，可能無效或加重不適，導致部分購買意願降低。

在經營模式方面，前幾年腸胃類藥品需求集中爆發，藥企大批量向經銷商輸送貨品；熱潮褪去後，積壓大量庫存，中間商優先消化存量貨品，減少向上游拿貨，導致藥廠出貨規模下滑。同時，同類與替代藥品搶占市場，疊加中成藥集采全面推行，傳統盈利模式難以延續。

在經營壓力下，太極集團管理層發生人事變動，上任不久的俞敏離職，具備醫藥行業經驗的蔡買松成為董事候選人。外界持續關注新任管理者能否透過渠道管控能力，化解企業當前難題。

精華 FAQ

  • 主要原因包括疫情期間經銷商大量囤貨後庫存壓力過大、終端補貨意願下降，加上益生菌與電解質水等替代品分流需求，並受到消費者對用藥認知改變影響。

  • 西南地區的川渝原本是最大市場，但因囤貨高、去庫存壓力大，跌幅居全國前列，其中重慶與四川最顯著；華中、華南也普遍下滑，華北與東北則相對較小。

  • 核心單品出貨萎縮使太極集團整體營收持續回落，同時同類與替代藥品競爭加劇、集采推進也削弱傳統盈利模式。公司近期還出現管理層調整，市場關注新任者能否改善渠道。

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