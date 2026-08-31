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秦嶺動物園猩猩「喬喬」沉浸式盤串 捻、搓、揉一氣呵成

中國新聞組╱北京31日電
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秦嶺野生動物園的黑猩猩喬喬火了，牠像人一樣喜歡盤手串。（取材自上觀新聞）
秦嶺野生動物園的黑猩猩喬喬火了，牠像人一樣喜歡盤手串。（取材自上觀新聞）

西安秦嶺野生動物園近日有一隻「會盤文玩」的猩猩意外走紅，只見牠拿著手串，沉浸式做出揉搓、捻珠、哈氣等熟練動作，模樣十分投入，影片曝光後引發網友熱議，紛紛笑稱「手法嫻熟」，甚至有人一度懷疑影片是人工智慧生成。

九派新聞報導，這隻母猩猩名叫「喬喬」，今年28歲，約3年前從長春來到秦嶺野生動物園。飼養員張女士表示，喬喬個性活潑好動，平時會安排各種玩具讓牠消磨時間。除了盤手串，牠還會吹風車、拿鏡子梳頭，甚至拿毛巾擦玻璃、用刷子洗輪胎，十分聰明。

張女士回憶，8月25日照常完成清潔、餵食工作後，她到門口與喬喬互動。喬喬注意到她手上的手串，便伸手撥弄，「牠用手撥弄了一下，我感覺牠很感興趣，就給了牠，結果牠很絲滑地就帶上去了」。

令人意外的是，喬喬接著展現出相當熟練的盤串動作。張女士說，牠最初玩的是水晶珠子，後來才換成手串，「我把牠盤串的視頻發網上的時候，還有人問是不是AI，但其實沒有人教過牠。」她笑說：「我平時也不會在牠面前玩，只是把玩具給牠的時候示範一下，沒想到牠盤得這麼人模人樣。」

有趣的是，喬喬對文玩的興趣似乎也和小孩一樣「三分鐘熱度」。張女士後來拿出一對文玩核桃，牠立即對著鏡子玩了起來，「昨天給牠串兒也不怎麼玩了，新鮮的核桃反而玩得很高興。」甚至當兩個核桃轉不開時，喬喬還會靈活利用嘴巴輔助轉動，讓網友直呼可愛又逗趣。

西安秦嶺野生動物園近日有一隻「會盤文玩」的猩猩意外走紅。(取材自九派新聞)
西安秦嶺野生動物園近日有一隻「會盤文玩」的猩猩意外走紅。(取材自九派新聞)

精華 FAQ

  • 因為牠被拍到拿著手串認真盤玩，動作包含揉搓、捻珠、哈氣等，神情投入又很熟練，讓不少網友覺得既可愛又新奇，甚至懷疑是AI生成影片。

  • 飼養員表示喬喬今年28歲，個性活潑好動，平常會提供多種玩具讓牠打發時間。除了盤手串，牠還會吹風車、拿鏡子梳頭、擦玻璃和洗輪胎。

  • 飼養員說自己沒有刻意教過喬喬，只是在給玩具時稍微示範，沒想到牠很快就上手。之後牠對文玩會有新鮮感，但興趣也像小孩一樣很快轉移。

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