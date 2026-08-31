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吉林爺離世前為孫女包好餃子 留親筆信「別為我難過」

中國新聞組╱北京31日電
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吉林一名爺爺去世前，為孫女包好餃子放進冰箱。(視頻截圖)
吉林一名爺爺去世前，為孫女包好餃子放進冰箱。(視頻截圖)

吉林一名爺爺離世後，孫女在整理遺物時意外發現一封老人提前寫好的信，以及現金、存摺和照片；更讓她瞬間淚崩的是，打開冰箱後，裡面竟放著爺爺生前特意包好的餃子，櫃子裡也備妥她愛吃的零食。老人直到生命最後時刻，仍惦記著孫女的日常生活，這份藏在一餐一飯中的親情感動大批網友。

新浪網報導，吉林這名孫女8月28日在爺爺離世後整理遺物，發現老人留下的親筆信，信中寫道：「當你看到這些字的時候，爺爺已經走了，別為我難過，替我開心吧，我終於擺脫了病痛和人世間的苦楚了。」

然而，比起信中的離別話語，老人另一番叮囑更讓孫女難以忍住眼淚。由於知道村裡不方便叫外賣，老人特別交代：「村裡叫不了外賣，守靈那幾天，千萬別餓著。」他還提前把餃子包好放進冰箱，並在櫃子裡準備零食，擔心孫女在守靈期間沒有東西吃。

冰箱裡的餃子更有特殊意義，據報導，孫女從小不愛吃飯，爺爺過去經常親手替她包成麥穗形的餃子，用漂亮的造型哄她吃飯。這一次，老人知道自己可能再也沒有機會替孫女包餃子，於是在生命最後階段，仍惦記著替她準備最熟悉、最喜歡的味道。

孫女回憶，爺爺離別當天自己並沒有哭，直到整理遺物、看到這些東西後才突然「破防」。一封信、一冰箱餃子、一櫃零食，看似都是生活中的小事，卻讓她在失去親人後，再次感受到爺爺一直以來的牽掛。

信的最後，老人留下最簡單的心願：「好好生活，好好吃飯，好好睡覺，這就是爺爺臨走前唯一的心願。」

相關故事曝光後，引發網友共鳴，有人感嘆「大半夜的哭成淚人」，也有人表示「字字不提愛，句句都是愛」。不少網友認為，老一輩人往往不習慣直接表達感情，卻會把愛藏在做飯、留零食、叮囑吃飯睡覺等日常細節裡。直到離別之後，這些看似平凡的安排才突然顯得格外珍貴。

對孫女而言，爺爺留下的不只是餃子、零食和一封信，更像是一份延續到生命最後一刻的牽掛。老人沒有留下華麗的告別話語，卻用最熟悉的生活方式，替孫女把離開後的日子也惦記好了。

吉林一名爺爺去世前，為孫女包好餃子、留零食，就怕孫女守靈挨餓，隔代深情看哭全網。...
吉林一名爺爺去世前，為孫女包好餃子、留零食，就怕孫女守靈挨餓，隔代深情看哭全網。(視頻截圖)

精華 FAQ

  • 他先寫好一封親筆信安慰孫女，並留下現金、存摺和照片；同時還把餃子包好放進冰箱，櫃子裡也備了孫女愛吃的零食，方便她守靈時食用。

  • 信中爺爺請孫女別為自己難過，反而替他開心，因為終於能擺脫病痛與苦楚；最後還叮囑她要好好生活、好好吃飯、好好睡覺。

  • 因為爺爺知道孫女從小不愛吃飯，過去總會把餃子包成麥穗形哄她吃飯；這次他明知自己可能無法再親手包餃子，仍提前替她準備最熟悉的味道。

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