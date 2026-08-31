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川農大教授復原侏羅紀螽斯鳴聲 獲紀錄片「恐龍」採用

中國新聞組／北京31日電
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論文作者Daniel Robert、Fernando Monteleagre-Z...
論文作者Daniel Robert、Fernando Monteleagre-Zapata、顧俊杰、Thorin Johnson。(取材自封面新聞)

AI摘要

文章摘要整理：

四川農業大學團隊透過化石與多項科技，成功復原9種侏羅紀螽斯鳴聲並重建聲景，相關成果刊登《PNAS》，還被紀錄片《恐龍》採用。

1.65億年前的侏羅紀森林裡，除了恐龍穿梭其間，夜幕下還響起此起彼伏的螽斯鳴叫，其中部分甚至能發出超聲波。四川農業大學科研團隊透過螽斯化石及多項科技，成功復原9種遠古螽斯的鳴聲，重建侏羅紀中期螽斯群落的「聲景」。相關研究近日刊登於國際期刊《PNAS》。

 螽斯化石 留下遠古蟲鳴線索

論文第一作者、四川農業大學農學院教授顧俊杰表示，電影、紀錄片中的恐龍吼叫多屬藝術加工，因恐龍及古哺乳動物負責發聲的軟組織難以形成化石；但螽斯依靠翅膀摩擦發聲，翅膀上的音銼、音齒結構卻有機會保存，因此成為解鎖遠古聲音的重要線索。

顧俊杰解釋，螽斯的發聲原理類似梳子。雄性螽斯前翅有布滿凸起音齒的音銼，兩翅相互刮擦、振動便會產生鳴叫，而音銼長度、音齒數量及齒間距等差異，都會影響最終聲音。

要復原滅絕物種的鳴聲，也需要現生物種作為參照。研究團隊選擇長生鐵鳴螽，因其與侏羅紀化石螽斯親緣關係接近。顧俊杰說，這類遠古螽斯的直系後代全球僅9種，其中5種分布於中國西南，四川雅安也有分布。團隊多次進山採樣、錄製鳴聲，並標定翅膀振動參數，作為化石力學仿真的依據。

長生鐵鳴螽，為研究團隊重建遠古螽斯鳴聲的現生參照物種。(取材自封面新聞)
長生鐵鳴螽，為研究團隊重建遠古螽斯鳴聲的現生參照物種。(取材自封面新聞)

事實上，團隊早在2012年就曾復原內蒙古道虎溝生物群單一螽斯物種的鳴叫。經過十餘年研究方法升級，此次選取燕遼生物群20件保存完整音銼結構的雄性螽斯化石，涵蓋9個遠古物種，再結合系統發育基因組、有限元振動模擬、AI時序預測及激光多普勒測振等技術，完成群落聲景重建。

超聲鳴叫 螽斯比蝙蝠早1億年

研究顯示，9種螽斯鳴聲頻率介於5至20.5kHz，其中奇異曲阿博鳴螽可發出20.5kHz超聲波。顧俊杰指出，最早蝙蝠化石距今約5000萬年，意味螽斯掌握超聲功能比蝙蝠早近1億年。

李氏巴哈阿博鳴螽雄性個體。(取材自封面新聞)
李氏巴哈阿博鳴螽雄性個體。(取材自封面新聞)

「這說明驅動早期螽斯演化出高頻鳴聲的並不是蝙蝠。」顧俊杰表示，研究推測，部分螽斯可能因早期哺乳動物循聲捕食，逐漸演化出窄帶純音甚至超聲鳴叫，除了求偶，也可能降低哺乳動物定位獵物的能力，形成反竊聽、反捕食策略。

顧俊杰透露，這批復原的遠古蟲鳴已被斯皮爾伯格監製的最新紀錄片《恐龍》採用，觀眾觀看時，將能聽見來自侏羅紀的蟲鳴。

精華 FAQ

  • 團隊主要根據侏羅紀螽斯化石的音銼結構，復原9種遠古螽斯的鳴聲，並進一步重建侏羅紀中期螽斯群落的聲景，讓古生態不只看得見，也能聽得見。

  • 他們先以現生近緣物種作參照，再結合20件保存完整的雄性化石，運用系統發育基因組、有限元振動模擬、AI時序預測與激光多普勒測振等方法完成復原。

  • 研究發現部分螽斯可發出20.5kHz超聲，顯示牠們掌握超聲功能比蝙蝠早近1億年，推測高頻鳴聲可能與躲避早期哺乳動物、進行反竊聽和反捕食有關。

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