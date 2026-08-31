天選之地？48天內3個颱風都選在中國一街道登陸

颱風「巴威」、「白海豚」都選擇在浙江台州玉環坎門街道登陸，有了前兩次經驗，8月27日在「沙德爾」到來前，當地不少店家已提前在門口加裝防浪板。（中新社）

平均每年約有七個颱風會登陸中國，而中國又這麼大，但今年偏偏有三個颱風都選在中國同一條街道登陸。8月28日8時05分，颱風「沙德爾」在浙江省玉環市坎門街道沿海登陸，這已經是48天之內，第三個颱風在此登陸。中國網友因此戲稱玉環市坎門街道是一個「颱風去了還想去的地方」。

上觀新聞指出，在「沙德爾」之前，7月「巴威」颱風、8月9日「白海豚」颱風也都是在浙江省玉環市坎門街道沿海登陸。48天，三個颱風，第一次登陸點全部集中在玉環市坎門街道，創造了同一年三個颱風在同一地點登陸的歷史紀錄。

有網友根據1949年以來75年的氣象數據估算，三個颱風奔赴約1.6萬公里後，精確登陸同一地點的概率僅為萬億分之一量級。

觀察者網表示，1949年至2025年，登陸浙江的颱風共計51個，一年之內有兩個颱風登陸同一個縣市，歷史上僅出現兩例：1972年平陽、2009年蒼南。浙江此前唯一的「一年三登」的紀錄出現在2004年，但這三個颱風分別登陸三座不同縣域。今年卻是在短短48天內接連擊中同一個點位，為浙江有氣象記錄以來的首次。

有網友調侃，玉環今年大概是「捅了颱風窩」；有人戲稱玉環為繼「魔都」「霧都」之後，新晉的「風都」；還有人直接對話「沙德爾」——「全世界都在研究你將去何方，但你從沒想過去第二個地方」；更有網友表示，今年的颱風大概都是唐玄宗李隆基，「眼裡只有玉環（楊貴妃），死活不繞道」。

今年7、8月在已有三個颱風在浙江省玉環市坎門街道沿海登陸，為歷史上首見。（取材自上觀新聞）