我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市ICE拘捕今夏激增 逾四分之三被捕者無犯罪紀錄

聯邦新規生效 紐約市糧食券受益人7月同比減少15萬人

浙版「爺爺和7個葫蘆娃」走紅 網驚：動畫片原來是紀錄片

中國新聞組／北京31日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
陳金敖爺爺正拎著水瓶給葫蘆灑水。（取材自越牛新聞）
陳金敖爺爺正拎著水瓶給葫蘆灑水。（取材自越牛新聞）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：紹興書聖故里7只青葫蘆成新晉打卡點，登上熱搜。
  • 重點二：75歲陳金敖僅花6元苗與5天搭架，原為美化家門。
  • 重點三：網友聯想到葫蘆娃動畫，老夫妻意外帶動景區人潮。

現實版「爺爺和7個葫蘆娃」，「來紹興書聖故里打卡江南版葫蘆娃」話題登上熱搜走紅，紹興書聖故里探花橋旁，7只垂掛在木棚架上的青葫蘆成為老街新晉打卡點。風一過，輕輕晃動，像極了記憶裡動畫片開場的那一幕，而視頻裡青綠葫蘆垂掛屋簷的畫面，配文多是「童年頂流回歸」、「動畫片原來是紀錄片」的驚呼。

揚子晚報報導，浙江75歲陳金敖爺爺說，每天起床就去看葫蘆， 幫它澆水、洗個澡。「種的時候就是想美化自己家，結果遊客來拍照，生活更熱鬧了。」

報導指出，「六塊錢的苗，五天搭成的架，沒想到變成了一道風景。」陳爺爺笑瞇瞇地指了指籐蔓。3月底，他在附近農貿市場順手拎回幾株秧苗，每日花2、3個鐘頭搭棚、引籐，耗時五天搭棚引籐，初衷只是取 「福祿」好意頭，裝點家門口。老夫妻養花弄草半輩子，十年前就曬過兩只乾葫蘆掛簷下，今年純粹圖個「福祿」口彩，給景區添抹綠。

結果綠意「爆單」。這7只竟越長越飽滿，連同二樓窗邊「躲」著的那只，被網友一眼相中。P圖、彈幕、熱搜體接踵而至，巷子秒變打卡點。

報導稱，老伴沈奶奶在旁「打趣」：老頭每天睜眼先瞄葫蘆，自己心裡喜歡，可寶貝了。她自己則看見鏡頭就往屋裡縮，「別擋著人家構圖」。老倆口不會刷短視頻，卻從街坊嘴裡拼出了「火了」的輪廓，樂得合不攏嘴：「挺意外的，看大家高興，我們也高興。」

巷口開茶攤的鄰居表示：「現在中午才人少點，晚上人可多了。」本地遛彎的李大伯更直白：「每天經過看一眼，這個葫蘆養得真是漂亮，像小寶貝一樣。」

從福建來紹興旅游的白同學舉著雲台拍個不停：「網上刷到，專程來碰運氣，剛到就看見爺爺在葫蘆底下乘涼，很煙火氣，原來真的有葫蘆娃和爺爺，那我肯定要來打卡自己的童年。」

面對突如其來的關注，陳金敖晨練照舊，拉伸、慢跑、陪老伴散步。他說，現在這些葫蘆不打算收了，就放著給大家看。「我們家就在景區裡，也是景區的一部分，能給景區添點光彩，挺好。其實我們就是日常生活，可能大家都喜歡這種悠閒的生活。」

精華 FAQ

  • 景點位於探花橋旁，陳金敖把3月底買回的葫蘆苗搭棚引藤，讓7只青葫蘆垂掛屋簷下，因畫面像動畫片中的葫蘆娃而爆紅，成為新打卡點。

  • 他們起初只是想用葫蘆取『福祿』好意頭，順便裝點家門口；陳金敖說苗只花6元，搭架與引藤約5天完成，純屬日常美化生活。

  • 葫蘆走紅後吸引大量遊客拍照，巷子變成打卡熱點，鄰居茶攤生意更熱鬧，路人與外地旅客也專程前來，讓老夫妻和整條老街都多了人氣。

上一則

吉林爺離世前為孫女包好餃子 留親筆信「別為我難過」

延伸閱讀

退休後的甜蜜負擔

退休後的甜蜜負擔
89歲爺爺意外成為另類網紅 品牌付錢請他批判自家產品

89歲爺爺意外成為另類網紅 品牌付錢請他批判自家產品
五星級的獨老（一）

五星級的獨老（一）
孫宇晨寫「我的女友景甜」 6000字全文公開

孫宇晨寫「我的女友景甜」 6000字全文公開

熱門新聞

毛肚被點名是常被商家泡甲醛的食物之一。（取材自飯點資訊）

中國「甲醛白菜」鬧大了 網友點名這8類食物也常泡甲醛

2026-08-25 06:30
中國國家主席習近平17日出席前領導人江澤民誕辰100周年大會發表演講。(美聯社)

對台動武添變數？華郵：習近平1舉動 短期內限制大規模衝突能力

2026-08-30 08:45
孫宇晨。（取材自微博）

孫宇晨寫「我的女友景甜」 6000字全文公開

2026-08-28 02:10
香港前財政司司長梁錦松與中國前「跳水皇后」伏明霞的最新全家福，兩兒子的身高已超過爸爸。（取材自小紅書）

前「跳水皇后」伏明霞1家5口罕同框 3子女高顏值吸睛

2026-08-18 21:58
因財產糾紛，孫宇晨(左)向景甜(右)及其父母提起民事訴訟超過3000萬，法院已受理並進行財產保全。（取材自X平台、微博）

孫宇晨追討3000萬彩禮 景甜最新回應：不會為錢出賣愛情

2026-08-27 21:13
賽考斯（左）抵達北京，於8月23日至9月1日訪問北京、內蒙古、河南三地。（中新社）

她20年前在美租他的房 美退休老師訪中與「女兒」重逢 憶最樸素的交流

2026-08-24 15:58

超人氣

更多 >
對台動武添變數？華郵：習近平1舉動 短期內限制大規模衝突能力

對台動武添變數？華郵：習近平1舉動 短期內限制大規模衝突能力
新研究：乾洗店附近居民 罹帕金森氏症機率較高

新研究：乾洗店附近居民 罹帕金森氏症機率較高
拋女球友緋聞 郭台銘和曾馨瑩訪美 與庫克同框

拋女球友緋聞 郭台銘和曾馨瑩訪美 與庫克同框
橄欖園餐廳「義大利麵吃到飽」回歸 增2全新菜色

橄欖園餐廳「義大利麵吃到飽」回歸 增2全新菜色
范曉萱唱一半…大S顯靈？舞台燈光有異 她脫口：阿彌托佛

范曉萱唱一半…大S顯靈？舞台燈光有異 她脫口：阿彌托佛