浙版「爺爺和7個葫蘆娃」走紅 網驚：動畫片原來是紀錄片

陳金敖爺爺正拎著水瓶給葫蘆灑水。（取材自越牛新聞）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 紹興書聖故里7只青葫蘆成新晉打卡點，登上熱搜。

紹興書聖故里7只青葫蘆成新晉打卡點，登上熱搜。 重點二： 75歲陳金敖僅花6元苗與5天搭架，原為美化家門。

75歲陳金敖僅花6元苗與5天搭架，原為美化家門。 重點三：網友聯想到葫蘆娃動畫，老夫妻意外帶動景區人潮。

現實版「爺爺和7個葫蘆娃」，「來紹興書聖故里打卡江南版葫蘆娃」話題登上熱搜走紅，紹興書聖故里探花橋旁，7只垂掛在木棚架上的青葫蘆成為老街新晉打卡點。風一過，輕輕晃動，像極了記憶裡動畫片開場的那一幕，而視頻裡青綠葫蘆垂掛屋簷的畫面，配文多是「童年頂流回歸」、「動畫片原來是紀錄片」的驚呼。

揚子晚報報導，浙江75歲陳金敖爺爺說，每天起床就去看葫蘆， 幫它澆水、洗個澡。「種的時候就是想美化自己家，結果遊客來拍照，生活更熱鬧了。」

報導指出，「六塊錢的苗，五天搭成的架，沒想到變成了一道風景。」陳爺爺笑瞇瞇地指了指籐蔓。3月底，他在附近農貿市場順手拎回幾株秧苗，每日花2、3個鐘頭搭棚、引籐，耗時五天搭棚引籐，初衷只是取 「福祿」好意頭，裝點家門口。老夫妻養花弄草半輩子，十年前就曬過兩只乾葫蘆掛簷下，今年純粹圖個「福祿」口彩，給景區添抹綠。

結果綠意「爆單」。這7只竟越長越飽滿，連同二樓窗邊「躲」著的那只，被網友一眼相中。P圖、彈幕、熱搜體接踵而至，巷子秒變打卡點。

報導稱，老伴沈奶奶在旁「打趣」：老頭每天睜眼先瞄葫蘆，自己心裡喜歡，可寶貝了。她自己則看見鏡頭就往屋裡縮，「別擋著人家構圖」。老倆口不會刷短視頻，卻從街坊嘴裡拼出了「火了」的輪廓，樂得合不攏嘴：「挺意外的，看大家高興，我們也高興。」

巷口開茶攤的鄰居表示：「現在中午才人少點，晚上人可多了。」本地遛彎的李大伯更直白：「每天經過看一眼，這個葫蘆養得真是漂亮，像小寶貝一樣。」

從福建來紹興旅游的白同學舉著雲台拍個不停：「網上刷到，專程來碰運氣，剛到就看見爺爺在葫蘆底下乘涼，很煙火氣，原來真的有葫蘆娃和爺爺，那我肯定要來打卡自己的童年。」

面對突如其來的關注，陳金敖晨練照舊，拉伸、慢跑、陪老伴散步。他說，現在這些葫蘆不打算收了，就放著給大家看。「我們家就在景區裡，也是景區的一部分，能給景區添點光彩，挺好。其實我們就是日常生活，可能大家都喜歡這種悠閒的生活。」