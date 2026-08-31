被踢出845個工作群、坐冷板凳1個月 重慶女孩離職後維權

小古在社交媒體訴說自己的維權經歷。（取材自揚子晚報）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 重慶女孩小古拒絕無理加班後遭公司冷處理逼離職。

重慶女孩小古拒絕無理加班後遭公司冷處理逼離職。 重點二： 離職前被同事耗時一上午踢出845個工作群。

離職前被同事耗時一上午踢出845個工作群。 重點三：她靠數GB證據在仲裁與兩審勝訴並持續追社保。

在職場奮鬥六年的小古（化名），因拒絕無理加班與績效調整，遭重慶前公司冷處理並逼迫離職。不僅最後半個月薪資僅收到55元，離職前更被發動多名同事耗時一上午踢出845個工作群。經歷近一年的仲裁與兩審訴訟，小古憑藉數GB的加班證據贏得官司，獲賠薪資與經濟補償。她將這段荒謬的維權遭遇改編成歌曲發布於網絡，引發熱烈反響並吸引數萬粉絲關注，用音樂為自己發聲。

大風新聞報導，小古於2019年入職該公司，工作長達六年多。2025年9月起，公司領導突然對其採取冷處理，不僅搬走其電腦、將攝影機對準其座位，還禁止主管指派工作，甚至少繳6個月社保。小古每天按時打卡並在群組詢問工作安排，卻始終得不到回應。在被迫坐了一個月「冷板凳」後，她於同年10月中旬寄出告知書正式離職。

令人唏噓的是，公司在離職前便開始清算行動。因六年來累積了大量業務與活動群組，小古的置頂群組就多達128個。領導為了將她徹底排除，動員了五、六名群主員工在辦公室集中操作，整整踢了一上午都沒踢完，總計將她踢出了845個工作群。離職後，前公司更僅由助理匯款55元作為最後半個月的薪資，隨後便將其封鎖。

面對不公，小古選擇透過法律途徑維權。儘管公司設下「加班需書面審批」等合約陷阱，導致部分早期加班費未能獲支持，但小古憑藉平時留存的打卡卡片、外出審批、工作照片及對話紀錄等數個GB的龐大證據鏈，在勞動仲裁及一審、二審中均取得勝訴。法院最終判決前公司須支付欠薪、經濟補償金等共計數萬元。

維權歷程漫長且心酸，小古發揮過去從事編導與剪輯的專長，將「半月工資55元」、「踢出845個群」等經歷寫成歌詞並唱出發布。影片迅速爆紅，單支播放量突破563萬次，各大平台月漲粉數萬。雖然前公司頻繁投訴導致多支影片下架，但小古堅持下架再發，不少有類似遭遇的前同事也紛紛聯繫表達支持。

今年8月27日，前公司已依判決支付相應款項。針對前公司仍欠繳及未足額繳納的社保與公積金問題，小古表示將繼續向相關部門申訴，堅持維權到底。