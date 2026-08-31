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「我的島」節目道具棄置2年變海灘垃圾 志工清出4噸垃圾

中國新聞組／北京31日電
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「這是我的島」拍攝時用的水上自行車。（取材自澎湃新聞）
「這是我的島」拍攝時用的水上自行車。（取材自澎湃新聞）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：海南萬寧海灘清出約4噸垃圾，疑含綜藝節目道具。
  • 重點二：博主帶孩子撿拾時發現廢棄水上自行車與鐵架殘骸。
  • 重點三：節目組與地方政府已介入，承諾追查並處理現場。

海南一位視頻博主「行動者小敏」帶孩子在海南萬寧市神州半島第四灣海灘撿拾垃圾時，發現諸多優酷網2024年拍攝綜藝節目「這是我的島」遺留下的道具成為海灘垃圾，志工已清出約4噸廢棄物，引發熱烈關注。對此，節目組稱已安排人員趕往視頻現場排查處理，萬寧市委宣傳部有關負責人表示，已派人介入處理。

澎湃新聞報導，「行動者小敏」表示，「這是我的島」遺留下的道具已經腐朽成了垃圾。這些垃圾除了生活垃圾外，還包含節目組拍攝時所使用的水上自行車與鐵架子等物品，其中絕大部分鐵架子已經腐爛碎成渣。涉事海灘因不通大路，垃圾清運車無法駛入，前往該處需要步行約40分鐘的山路。

原本長達2公里的絕美海灘遭受垃圾汙染，「行動者小敏」一家人在該海灘連續清理多天，其中僅一天撿拾的塑料瓶與廢鐵就高達130斤。目前「行動者小敏」表示，海灘上的垃圾已經全部清理打包完成，正等待進一步清運。

據報導，針對海灘遺留道具垃圾一事，萬寧市生態環境局局長歐天明表示，涉事區域有物業承包與園林管理局負責，生態環境局主要承擔監督管理職責，目前相關垃圾已經清理完畢。萬寧市委宣傳部常務副部長朱德能則說明，節目組當初前來拍攝時均有依法向旅文局或鎮政府進行報備，目前市委宣傳部已關注到此狀況，涉事海灘所在的東澳鎮政府已派員介入並著手處理。

優酷網所屬虎鯨文娛集團工作人員補充說明，「這是我的島」節目組於2024年3月28日完成拍攝並殺青。錄製期間節目組重視場地生態復原，殺青後即與神州半島中海集團物業對接垃圾清運。節目組隨後留下一批專業工作人員與場務團隊，用時一周將區域內的生活垃圾集中收集裝袋並轉運清運，於同年4月2日完成全部生活垃圾清理。關於道具部分，拆除過程中因有在地村民前來索取，經多方協商後將剩餘道具交由村民，並明確劃分後續管理責任由接收方承擔。節目組工作人員於同年4月8日完成全部收尾撤離。針對本次博主反映的狀況，節目組已安排人員趕往現場進行排查與處理，後續將反饋處理進展。

該自行車成為海灘垃圾。（取材自澎湃新聞）
該自行車成為海灘垃圾。（取材自澎湃新聞）

「這是我的島」拍攝道具成了海灘垃圾。（取材自澎湃新聞）
「這是我的島」拍攝道具成了海灘垃圾。（取材自澎湃新聞）

精華 FAQ

  • 海南視頻博主「行動者小敏」帶孩子到萬寧神州半島第四灣海灘撿垃圾時，發現大量疑似綜藝節目遺留的道具與廢棄物，隨即引起外界關注，並被媒體報導。

  • 現場除了生活垃圾外，還有水上自行車、鐵架子等節目道具，多數鐵件已腐爛碎裂。志工連日清理後，已清出約4噸垃圾，僅一天就撿到130斤塑料瓶與廢鐵。

  • 萬寧市相關部門表示已介入，東澳鎮政府也派員處理；節目組則稱已於2024年完成清運與撤離，並再次派人到現場排查，後續將持續回報處理進展。

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