中國女排亞錦賽不敵泰國 直通奧運夢碎「朱婷無緣國家隊」衝熱搜

亞洲女排錦標賽決賽，中國隊不敵泰國隊，無緣直通奧運。(中新社)

2026年女排亞錦賽決賽30日在天津舉行，中國女排2：3不敵泰國 女排，無緣直接鎖定2028年洛杉磯奧運 會參賽資格。中國女排僅剩2條路去奧運：進世界杯前3+靠排名爭最後3席。

由於中國女排在第四局面臨落後高壓下連續丟分，球評和球迷檢討原因，認為是中國女排全場缺少一錘定音的人物，紛紛批評此次國家隊未選入朱婷是主要原因之一，「朱婷為何缺席」相關話題衝上熱搜第一。有網民對照朱婷在義大利女子甲組排球聯賽率隊奪冠，中國國家隊卻丟冠，諷刺相關規定把朱婷擋在國家隊門外。

此役首局中國隊慢熱，20：25先失一局；第二局17歲小將郭中楠替補發球輪成為奇兵，中國隊打出一波19：2的得分高潮，以25：11碾壓扳回；第三局25：23險勝，大比分2：1反超；但第四局一傳再度波動，18：25落敗；決勝局中國隊7平後連續丟分，10：15告負。莊宇珊在大腿抽筋後離場，吳夢潔關鍵分一傳失誤送出賽點，被視為是決勝局轉折。

根據洛杉磯奧運 會女排席位分配規則，東道主美國隊自動獲得一個席位，五大洲的錦標賽冠軍各獲一個奧運席位，剩下的六個奧運名額將由2027年世界盃以及2028年世界女排聯賽分站賽結束後的世界排名來確定。因此，中國女排無緣提前鎖定洛杉磯奧運會門票。

賽後，主攻手吳夢潔賽後承認「泰國隊拚得很凶，看到了差距」，指出中方在比賽細節上表現不足，並表示需要在傳球等各方面改進提升。不少球迷也認為，全隊缺少一錘定音的人物，暴露出在高壓局面下缺乏穩定得分核心的問題。

朱婷以前參加賽事的畫面。(新華社)

沒多久，「朱婷為何缺席國家隊」話題迅速登上了微博熱搜榜首。據818體育報導，朱婷未獲選國家隊的直接原因是2026年未完成國內註冊，按規定不具備國家隊參賽資格，目前她仍在義甲其所效力的科內利亞諾隊，今年4月科內利亞諾實現義甲八連冠，朱婷扣球成功率46.4%，位列所有主攻手首位。

面對是否回歸國家隊的追問，朱婷曾哽咽表態「願為國效力」，後來又明確回答「沒考慮過」，標誌性的2號球衣也已由他人穿起。被認為是網暴、制度與球衣易主等多重裂痕讓她不願再代表國家隊出賽。

對此，網友們紛紛表示，「上屆奧運會資格賽，靠著朱婷救場，得以參加巴黎奧運」，「從這些運動員身上看劉翔就不難理解為什麼會這樣」，「球迷等的不是解釋，是公道」，「朱婷出國打球，但是國家隊需要的時候都回來了，是後來因為複雜原因才最終離開，背後藏著的可能是一整個被冷處理的事實」。

據了解，中國女排目前只剩兩條獲取洛杉磯奧運席位的通道，但均存在硬性競爭壓力。一是2027世界盃拿到前三名，二是世界盃拿不到前三，則拚世界排名搶最後3個席位。

亞洲女排錦標賽決賽，中國隊不敵泰國隊，無緣直通奧運。（取材自大眾網）