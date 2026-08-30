北京女為救母配型骨髓 DNA鑑定非親生 醫院：不可能抱錯

魏姓女子為救母親進行骨髓配型，意外發現自己竟是非親生。（視頻截圖）

北京一名29歲魏姓女子為救重病母親進行骨髓配型，卻意外發現兩人基因不匹配，進一步做DNA親子 鑑定後，更確認養育她29年的父母均非生物學雙親。面對身世劇變，她如今最大的心願卻是替母親找到親生孩子，「不想讓媽媽留下永遠的遺憾」。

綜合羊城晚報、台州晚報等報導，魏女士原本希望捐骨髓救母，沒想到配型結果出現異常。她起初懷疑檢測有誤，前往當年出生的醫院，希望院方協助查明。

魏女士表示，院方稱她出生當天，接受剖腹產的只有母親一人，因此不可能發生抱錯嬰兒的情況，對骨髓配型結果也不予認可。為釐清真相，她隨後進行親子鑑定，結果排除目前父母為她的生物學雙親。

突如其來的結果讓一家人難以接受。魏女士含淚翻看母親當年親手寫下的寶寶成長日記，一頁頁記錄著她從出生以來的成長點滴。她說：「媽媽不相信，從小帶到大，養了29年，怎麼可能不是親生的？」

得知親子鑑定結果後，父親一度沉默，隨後反過來安慰魏女士，「如果是抱錯，我才是最大的受害者」，並勸她不要承受太大壓力。父親的反應也讓她更加心疼。

儘管身世之謎尚未釐清，魏女士目前仍全力配合母親治療，同時希望尋找母親當年生下的親生骨肉。對她而言，養育29年的親情並未因鑑定結果改變，她現在最大的願望，就是幫媽媽找到親生孩子，不讓母親留下終身遺憾。