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北京女為救母配型骨髓 DNA鑑定非親生 醫院：不可能抱錯

中國新聞組／北京30日電
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魏姓女子為救母親進行骨髓配型，意外發現自己竟是非親生。（視頻截圖）
魏姓女子為救母親進行骨髓配型，意外發現自己竟是非親生。（視頻截圖）

北京一名29歲魏姓女子為救重病母親進行骨髓配型，卻意外發現兩人基因不匹配，進一步做DNA親子鑑定後，更確認養育她29年的父母均非生物學雙親。面對身世劇變，她如今最大的心願卻是替母親找到親生孩子，「不想讓媽媽留下永遠的遺憾」。

綜合羊城晚報、台州晚報等報導，魏女士原本希望捐骨髓救母，沒想到配型結果出現異常。她起初懷疑檢測有誤，前往當年出生的醫院，希望院方協助查明。

魏女士表示，院方稱她出生當天，接受剖腹產的只有母親一人，因此不可能發生抱錯嬰兒的情況，對骨髓配型結果也不予認可。為釐清真相，她隨後進行親子鑑定，結果排除目前父母為她的生物學雙親。

突如其來的結果讓一家人難以接受。魏女士含淚翻看母親當年親手寫下的寶寶成長日記，一頁頁記錄著她從出生以來的成長點滴。她說：「媽媽不相信，從小帶到大，養了29年，怎麼可能不是親生的？」

得知親子鑑定結果後，父親一度沉默，隨後反過來安慰魏女士，「如果是抱錯，我才是最大的受害者」，並勸她不要承受太大壓力。父親的反應也讓她更加心疼。

儘管身世之謎尚未釐清，魏女士目前仍全力配合母親治療，同時希望尋找母親當年生下的親生骨肉。對她而言，養育29年的親情並未因鑑定結果改變，她現在最大的願望，就是幫媽媽找到親生孩子，不讓母親留下終身遺憾。

精華 FAQ

  • 她原本是想捐骨髓救重病母親，沒想到配型結果顯示基因不匹配，讓她懷疑身世有異，於是進一步尋求親子鑑定確認真相。

  • 鑑定結果排除現任父母是她的生物學雙親，代表她很可能在出生時就與原生家庭失去連結，也讓養育29年的一家人受到巨大衝擊。

  • 她一方面持續配合母親治療，另一方面希望找到母親當年生下的親生孩子，因為她不想讓媽媽帶著這段遺憾離開。

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