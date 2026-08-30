「夢終成真」00後常冰玉10比7戰勝趙心童 排名賽首奪冠

常冰玉（右）10比7戰勝趙心童（左）。（取材自江南都市报）

中國撞球「黑馬」、2002年出生的常冰玉，29日晚在2026世界司諾克武漢 公開賽決賽，以10比7擊敗世界第一趙心童，職業生涯首奪排名賽冠軍，也成為第11位贏得排名賽冠軍的中國選手。奪冠後他激動落淚，直呼：「夢終於成真了。」

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綜合央視新聞等報導，決賽第一階段兩人一度戰成4比4，第九局常冰玉單桿53分完成逆轉，以5比4領先。

進入第二階段，常冰玉先後打出單桿62分、57分，連下兩城將比分拉開至7比4。第12局趙心童在即將被「超分」的情況下成功做出司諾克，迫使常冰玉三次解球失誤，最終以74比63逆轉拿下該局，隨後再贏兩局，將比分追成7比7。

關鍵時刻，常冰玉連拿第15、16局，以9比7率先取得賽點，最後一局更頂住壓力清台逆轉，最終以10比7奪冠。

常冰玉賽後坦言，被追成7比7後壓力驟增，「中間出現了不少失誤。但今天趙心童整體手感也不好，失誤很多，我比較僥倖抓住了他失誤的機會，拿下了關鍵幾局。」

確定奪冠後，常冰玉將毛巾蓋在臉上哭泣，久久不能平靜。他表示，這座冠軍對自己意義重大，「我中間有一段時間沒有比賽，之後回歸、重新拿到職業資格，去年打進決賽，到今年終於拿到冠軍。這幾年我真的付出了非常多，所以才會這麼激動。」稍後他也在社群發文：「夢終於成真了。」

這是趙心童職業生涯第八度闖進排名賽決賽，此前七次全部奪冠，這次則首度獲得亞軍。他賽後在社群寫道：「感受了兩個第一次……第一次世界第一，第一次亞軍，感覺良好。」並祝賀常冰玉：「今晚屬於你的！」

趙心童也表示，雖然有些遺憾，但常冰玉奪冠實至名歸，許多年輕中國選手的球技已達很高水準，「我相信他們之後一定會愈來愈好。」