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這也能作生意？深圳「撓癢癢店」 90後小伙月營收10萬

中國新聞組／北京30日電
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技師給客人撓癢癢。（取材自大象新聞）
技師給客人撓癢癢。（取材自大象新聞）

抓癢也能成為一門生意？一名32歲男子張小橋在深圳開設「抓癢館」，以輕柔抓撓作為助眠服務，兩家門店合計月營收超過10萬元（人民幣，下同，約1.4萬元），更籌備開設第三家門店。

大象新聞報導，張小橋過去的職業經歷並不順利。大學畢業第一年，他先後換了七份工作，之後兩度創業、嘗試做自媒體，都宣告失敗。一次偶然的機會，他想到父親過去經常替自己抓背，抓著抓著便能安心入睡，於是開始思考把「抓癢」做成一項服務。

在正式開店前，張小橋花了四個多月研究相關手法，在朋友身上反覆測試，還製作1000份調查問卷，了解消費者對服務內容、價格及抓癢部位的需求。他強調，自己了解市場後才決定開店，「並不是單純為了理想」。

目前門店以抓癢、採耳、按摩等項目提供服務，其中抓癢項目的營收占比超過七成，最受歡迎的是售價299元的80分鐘助眠套餐，張小橋稱，這項服務被定位為「80分鐘重度ASMR助眠服務」。

服務部位覆蓋後背、脖子、手臂、胳肢窩等位置。（取材自大象新聞）
服務部位覆蓋後背、脖子、手臂、胳肢窩等位置。（取材自大象新聞）

抓癢服務範圍包括後背、脖子、手臂等部位，過程中強調安靜，技師通常不主動與顧客聊天。張小橋說，十名顧客中有六、七人會在服務過程中入睡。

張小橋表示，店內顧客以上班族為主，男性約占六、七成。除了深圳本地客人，也有人從江西、杭州及川渝等地前往體驗，還有湖南遊客到店後表示：「約不上，沒想到這麼火！」

第一家門店開業後，張小橋稱首月營收達8萬元，第二個月便開出第二家店，目前兩家門店均已回本，月營收合計超過10萬元。

對於這項新業態能否持續，張小橋表示，抓癢服務最重要的是解決顧客的助眠需求，他也希望未來「抓癢師」能成為一份被更多人認識的工作。

深圳的「抓癢館」以輕柔抓撓作為助眠服務。（視頻截圖）
深圳的「抓癢館」以輕柔抓撓作為助眠服務。（視頻截圖）

精華 FAQ

  • 他從父親替自己抓背、抓著就能安心入睡的經驗獲得靈感，之後花4個多月研究手法、做1000份問卷，確認需求後才在深圳開店。

  • 目前兩家門店月營收合計超過10萬元，其中抓癢項目占比逾7成，最受歡迎的是299元、80分鐘的助眠套餐，主打重度ASMR助眠體驗。

  • 店家強調安靜與放鬆，十名顧客約有6、7人會睡著；客群以上班族為主，男性約占6、7成，還有不少外地客專程前來嘗試。

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