不願海外子女放棄家庭來盡孝 上海高知夫妻堅持做這些事

姚小華(左)與妻子王錦。（取材自新聞坊）

老年生活該怎麼過？上海一對高齡夫妻，兒女遠在海外，身邊無人貼身搭手，但他們「硬核自救」，參加社區認知症活動、學英語、練鋼琴，想方設法延緩認知衰退，被網友戲稱是全網最勵志高齡「卷王」夫妻。

上海廣播電視台報導，89歲的姚小華1959年畢業於上海交通大學，曾在石油系統工作；87歲的妻子王錦則於1962年畢業於青島醫學院，曾任兒科醫生。兩人的子女成年後分別定居法國、美國，老夫妻則選擇留在上海生活。

兩年前，姚小華確診阿茲海默症 ，過去能自行做飯、處理家務的他，開始頻繁在日常活動中出錯，燒水時湯水溢出、雞蛋沒煮熟等情況時有發生。

王錦為延緩丈夫病情，曾四處打聽治療資訊，得知有新藥臨床試驗招募患者後，立即陪丈夫前往醫院。不過，該項目規定患者年齡須在85歲以下，姚小華因超過年齡限制未能入組。

在日常生活中，王錦為丈夫安排不同的認知訓練，包括學習英語、練習鋼琴，並鼓勵他參加社區認知症主題活動。姚小華則保留下棋習慣。

夫妻兩人有著「共同學習、相互陪伴」的生活默契，活得比許多人都通透。王錦說：「一定要學新的東西，我們兩個人一起想辦法，活到100歲，大家一起走好了，清清爽爽地走，不要弄得糊裡糊塗。」

有一次，王錦突然出現高血壓並嚴重頭暈，醫師要求住院觀察，姚小華到醫院探望妻子時，王錦在衛生紙上畫出琴鍵，手把手糾正丈夫彈琴的手勢。她笑著說：「教你比教兒子還費勁！」姚小華則回應：「現在兒子也不要你教了！」說完，兩人相視大笑。

王錦每年購買保健品的支出達十多萬元人民幣，她直言「套路我都曉得的」，卻仍心甘情願付錢，理由就是「因為他們帶我們出去玩」。

對於子女未能長期陪伴身邊，王錦表示理解。她退休後也曾照料自己的母親，後來母親以107歲高齡離世，她說：「盡孝，是一件很難的事。」不希望子女為照顧自己而放棄海外家庭生活。

談及身後事，王錦表示，希望離世後將骨灰撒在墓園的湖裡，因為「這裡安靜、風景好、離父母更近」。

夫妻兩人曾前往法國與兒子團聚，當時女兒也從美國趕來。兩人的子女表示，他們身在海外，難以全天候照料父母，今後計畫兩地往返，多回國探望陪伴，同時尊重父母留在故土居家養老的選擇。