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吉隆口岸洪災／小鄔警官確認平安 入警1年的她仍失聯

中國新聞組／北京30日電
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吉隆口岸小鄔警官。（取材自極目新聞）
吉隆口岸小鄔警官。（取材自極目新聞）

中尼邊界近日發生嚴重泥石流災害，造成西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸重大人員傷亡、失聯，不少網友紛紛訪問吉隆出入境邊防檢查站官方帳號「古道雄關」，瀏覽受災前警察的日常視頻，並留言：「你們還好嗎？」、「盼平安」。視頻畫面中，警察們的笑容讓網友們看哭，期盼能有奇蹟出現。

綜合人民日報、澎湃新聞報導，在失聯人員中，剛剛入警一年的樊樂樂經歷受到關注。2025年1月6日，當時仍在西藏大學就讀大四的她，得知西藏日喀則市定日縣發生6.8級地震後，與好友吳林林一同趕赴震區擔任志願者。

在救災現場，樊樂樂接觸到參與救援的移民管理警察，她看到警察徒手刨開廢墟，將帳篷讓給受災群眾，疲憊時睡在土坡上，手裡仍緊握對講機。這些場景讓她萌生加入移民管理警察隊伍的想法。

樊樂樂曾說：「這些畫面，我一輩子都忘不了。」臨近畢業時，她放棄原有職業規畫，報考國家移民管理局。面對親友質疑，她仍堅定想法，經過選拔和考核後，終於成為移民管理警察。

2025年8月10日，樊樂樂前往吉隆邊檢站履職，開始負責邊民證件核驗、通關引導、政策宣講等工作，也參與轄區群眾服務，為駐地兒童輔導功課。

她還多次參加高原巡邊，往返路程超過600公里，途中經過懸崖險路及落石頻發區域，最高海拔接近4900公尺。即使出現嚴重高原反應，她仍完成邊境通道巡查、山體隱患排查及邊境設施檢查等工作。

入警約一年後，樊樂樂在8月26日吉隆口岸發生泥石流災害時仍堅守崗位，之後傳出失聯。

入警一年的樊樂樂在中尼邊境泥石流災害中失聯。（取材自人民日報）
入警一年的樊樂樂在中尼邊境泥石流災害中失聯。（取材自人民日報）

另一名受到網友牽掛的警員是「小鄔」警官鄔艷瀘。她畢業於上海外國語大學，2025年取得碩士學位後，進入西藏出入境邊防檢查總站，成為一名「00後」新警，並被派往吉隆口岸工作。

2025年11月，外國人入境卡網上填報新政實施後，一些外籍旅客因語言及操作問題遇到困難。鄔艷瀘利用英語專長，主動錄製全英文操作教學視頻，並在通關大廳協助旅客填寫入境卡，成為了大家交口稱讚的入境卡填報「主理人」。

泥石流災害發生後，鄔艷瀘此前錄製的外國人入境卡教學視頻也被網友找到，評論區出現大量詢問與祝福。8月29日，上海外國語大學向記者證實，鄔艷瀘目前平安。

精華 FAQ

  • 最受關注的是入警約1年的樊樂樂，以及外號「小鄔」的鄔艷瀘。前者在災後傳出失聯，後者則因教學影片被網友翻出，並已證實平安。

  • 她在定日地震救災現場看到移民管理警察徒手救援、讓出帳篷、疲憊仍堅守，深受觸動，於是放棄原有職涯規畫，決定投身這支隊伍。

  • 她利用英語專長錄製外國人入境卡全英文教學，並在通關大廳協助旅客填卡。泥石流後她的影片被網友找出，8月29日校方已證實她目前平安。

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