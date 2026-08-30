中國房貸放寬至40年 分析：穩定房市仍是經濟發展關鍵

中國日前公布房地產新政。（中新社）

中國日前公布房地產 新政，房貸最長期限由30年延長為40年，引發討論。分析指出，當局希望減低每月房貸壓力以增加買房和消費意願，這也顯示穩定房市對中國經濟仍至關重要。

中國央行 和金融監管總局28日聯合印發「關於改革完善房地產信貸管理，推動加快構建房地產發展新模式的意見」，其中最重要的有兩點：一是延長個人住房貸款期限，一是延後開始還房貸的時間。

根據此意見，成屋銷售的，銷售備案後放款；預售的，嚴格在項目竣工備案後放款，確保消費者「先拿房，再付款」。此舉意在避免過去幾年廣泛發生的爛尾樓風險，也更加考驗開發商的資金能力。

中國的個人住房貸款最長期限在1997年的規定是20年，1999年放寬到30年，現在則放寬到40年。

浙江日報旗下「潮新聞」29日報導，廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉認為，延長個人住房貸款期限一方面，是為了降低還款負擔，提振居民融資購房的意願，改變近幾個月居民中長期貸款持續下降的局面；另一方面，修復房地產金融加速器效應，發揮其穩定樓市的作用。

這一新政引發熱議。以人民幣100萬的房貸、3%的利息來看，從30年延長至40年還款，則每月房貸減少636元。理論上降低每月房貸可以刺激消費，但總利息從51.8萬提高到71.8萬元，不少網友討論這樣是否更划算，但不否認這是多一種選擇。

分析認為，這確實讓資金不多的年輕人更有可能買得起房，但「前提是溫和通脹（通貨膨脹）才有意義，通縮40年誰受得了」。這幾年中國經濟經常處於通縮陰霾下。

在實務上，網友認為能申請40年房貸的應該不多，因為各家銀行考慮壞帳風險，將不會願意讓年紀較大者通過申請40年房貸，目前沒有細部規則。廣東也有傳出「貸款年齡+年限不超過85」的作法，顯示45歲以下者有機會申請40年房貸。

除了改革房地產的信貸規則，同日還公布多項配套的法規。財經媒體「劉曉博說財經」指出，中國房地產基本制度正被重塑。未來將以成屋銷售為主，爛尾風險大幅降低；開發商普遍面臨資金壓力，中小開發商可能會被擠出市場；開發商拿地會更謹慎，房市供應量變小；房地產信託大幅收縮，部分公司退出。