我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

每天工作12小時「是人生」熊貓快餐創辦人78歲照拚

堅持買同一組樂透號碼 南卡男結婚紀念日當天中了10萬元

中國房貸放寬至40年 分析：穩定房市仍是經濟發展關鍵

中央社／台北30日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國日前公布房地產新政。（中新社）
中國日前公布房地產新政。（中新社）

中國日前公布房地產新政，房貸最長期限由30年延長為40年，引發討論。分析指出，當局希望減低每月房貸壓力以增加買房和消費意願，這也顯示穩定房市對中國經濟仍至關重要。

中國央行和金融監管總局28日聯合印發「關於改革完善房地產信貸管理，推動加快構建房地產發展新模式的意見」，其中最重要的有兩點：一是延長個人住房貸款期限，一是延後開始還房貸的時間。

根據此意見，成屋銷售的，銷售備案後放款；預售的，嚴格在項目竣工備案後放款，確保消費者「先拿房，再付款」。此舉意在避免過去幾年廣泛發生的爛尾樓風險，也更加考驗開發商的資金能力。

中國的個人住房貸款最長期限在1997年的規定是20年，1999年放寬到30年，現在則放寬到40年。

浙江日報旗下「潮新聞」29日報導，廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉認為，延長個人住房貸款期限一方面，是為了降低還款負擔，提振居民融資購房的意願，改變近幾個月居民中長期貸款持續下降的局面；另一方面，修復房地產金融加速器效應，發揮其穩定樓市的作用。

這一新政引發熱議。以人民幣100萬的房貸、3%的利息來看，從30年延長至40年還款，則每月房貸減少636元。理論上降低每月房貸可以刺激消費，但總利息從51.8萬提高到71.8萬元，不少網友討論這樣是否更划算，但不否認這是多一種選擇。

分析認為，這確實讓資金不多的年輕人更有可能買得起房，但「前提是溫和通脹（通貨膨脹）才有意義，通縮40年誰受得了」。這幾年中國經濟經常處於通縮陰霾下。

在實務上，網友認為能申請40年房貸的應該不多，因為各家銀行考慮壞帳風險，將不會願意讓年紀較大者通過申請40年房貸，目前沒有細部規則。廣東也有傳出「貸款年齡+年限不超過85」的作法，顯示45歲以下者有機會申請40年房貸。

除了改革房地產的信貸規則，同日還公布多項配套的法規。財經媒體「劉曉博說財經」指出，中國房地產基本制度正被重塑。未來將以成屋銷售為主，爛尾風險大幅降低；開發商普遍面臨資金壓力，中小開發商可能會被擠出市場；開發商拿地會更謹慎，房市供應量變小；房地產信託大幅收縮，部分公司退出。

精華 FAQ

  • 最重要的變化有兩項：一是個人住房貸款最長期限由30年延長到40年；二是延後放款時點，要求成屋或預售房在符合規定後才撥款，以降低購屋者風險。

  • 延長年限可讓每月還款金額下降，短期內減輕家庭現金流壓力，理論上有助刺激買房與消費；但總利息會明顯增加，且是否划算仍取決於未來收入與通脹環境。

  • 這代表官方仍把穩定房市視為經濟關鍵，並透過信貸與交付規則重塑市場。未來成屋銷售比重可能上升，爛尾風險下降，但開發商資金壓力與市場分化也可能加劇。

房地產 央行

上一則

習近平將會普亭 天然氣管道項目預計列入會談議題

延伸閱讀

上海推「滬八條」提振房市 買房最高補貼8萬

上海推「滬八條」提振房市 買房最高補貼8萬
利率低房貸未必划算「折扣點數」恐吃掉節省的錢

利率低房貸未必划算「折扣點數」恐吃掉節省的錢
中國房地產進入存量時代 官媒：理性看待投資下滑

中國房地產進入存量時代 官媒：理性看待投資下滑
46%紐約購屋者全額現金買房 首購族面臨更高入市門檻

46%紐約購屋者全額現金買房 首購族面臨更高入市門檻

熱門新聞

毛肚被點名是常被商家泡甲醛的食物之一。（取材自飯點資訊）

中國「甲醛白菜」鬧大了 網友點名這8類食物也常泡甲醛

2026-08-25 06:30
香港前財政司司長梁錦松與中國前「跳水皇后」伏明霞的最新全家福，兩兒子的身高已超過爸爸。（取材自小紅書）

前「跳水皇后」伏明霞1家5口罕同框 3子女高顏值吸睛

2026-08-18 21:58
孫宇晨。（取材自微博）

孫宇晨寫「我的女友景甜」 6000字全文公開

2026-08-28 02:10
一名浙江男子住破房、穿20元衣服，20年攢下789萬元，卻在短短數天內被騙光。（視頻截圖）

浙江男節儉20年存800萬元 想炒股6天被騙光 還遭諷「你是最大客戶」

2026-08-22 21:13
因財產糾紛，孫宇晨(左)向景甜(右)及其父母提起民事訴訟超過3000萬，法院已受理並進行財產保全。（取材自X平台、微博）

孫宇晨追討3000萬彩禮 景甜最新回應：不會為錢出賣愛情

2026-08-27 21:13
賽考斯（左）抵達北京，於8月23日至9月1日訪問北京、內蒙古、河南三地。（中新社）

她20年前在美租他的房 美退休老師訪中與「女兒」重逢 憶最樸素的交流

2026-08-24 15:58

超人氣

更多 >
銀行帳戶指定受益人很重要 有這2大好處

銀行帳戶指定受益人很重要 有這2大好處
景甜上位路徑曝光 成龍、周潤發加持獲封「人間富貴花」

景甜上位路徑曝光 成龍、周潤發加持獲封「人間富貴花」
「宮」男星驚傳猝逝 心肌梗塞身亡享年44歲

「宮」男星驚傳猝逝 心肌梗塞身亡享年44歲
廣場舞在華人區遍地開花 來去自由各取所需

廣場舞在華人區遍地開花 來去自由各取所需
傳川普政府擬以換地方式 移轉優勝美地土地給開發商

傳川普政府擬以換地方式 移轉優勝美地土地給開發商