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48歲爸第一名成績考上成都母校博士班 12歲兒陪同報到

中國新聞組／北京30日電
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湯衛國一家三口合照。(取材自台州交通廣播)
湯衛國一家三口合照。(取材自台州交通廣播)

AI摘要

文章摘要整理：

48歲校友湯衛國以第一名考上成都電子科技大學博士班，帶著12歲兒子一同報到，盼以重返校園與持續進修的行動，為孩子樹立榜樣。

27日在四川成都電子科技大學2026級新生報到現場，一對特別的父子格外引人注目。因為這位48歲父親工作多年後，以第一名成績考上博士重返大學校園，12歲兒子陪同父親報到。這位父親名叫湯衛國，是該校物理學院電子信息專業2026級博士研究生。當天，他在兒子的陪同下完成新生入學報到手續。湯衛國坦言，「不僅是為了自己，也是想給兒子做榜樣」。

浙江省台州交通廣播報導，湯衛國既是新生也是校友。1997年，他從江蘇蘇州來到成都，考入電子科技大學光電子技術系，並完成本碩學業。29年後，他以第一名成績考取物理學院電子信息專業博士研究生，重新回到母校深造。

湯衛國特別邀請即將升入小學六年級的兒子陪同報到，希望孩子看看自己學習的地方，感受大學校園的學習氛圍。未來四年，父親將準備博士論文答辯，兒子則將迎來中考。湯衛國說，父子不是比賽，而是「互相激勵」，希望用自己的行動影響孩子。

報導指出，碩士畢業後，湯衛國進入光模塊行業，目前從事研發及國際貿易工作。隨著人工智能快速發展及產業技術迭代，他認為原有知識結構需要更新，而物理學院計算電磁學方向與自身研發工作高度相關，因此決定48歲重返校園讀博。

在教育孩子方面，湯衛國不以成績為唯一標準，僅要求兒子完成基本作業及練好字。他與妻子透過孩子喜歡的二戰歷史、軍事模型等興趣提供閱讀與旅行機會，近年也帶孩子前往德國、奧地利等地，讓孩子接觸不同文化。孩子因此主動開始學習德語。

此外，兒子從幼兒園起學習游泳，每周訓練四次，如今已是國家游泳二級運動員。今年6月意外摔斷手臂後，他主動學用左手寫字並完成考試。湯衛國認為，相比學業成績，孩子遇到困難不退縮的品格更為重要。新學期，這對父子也將在各自的人生道路上繼續努力。

12歲兒子陪湯衛國報到。(取材自台州交通廣播)
12歲兒子陪湯衛國報到。(取材自台州交通廣播)

精華 FAQ

  • 他在光模塊產業從事研發與國際貿易，因人工智能與技術迭代快速，認為原有知識結構需要更新，而物理學院的計算電磁學方向又與工作高度相關。

  • 湯衛國特別邀請兒子到校園，讓孩子感受大學氛圍，也希望孩子看到父親持續學習的樣子。父子不是比賽，而是彼此鼓勵、一起成長。

  • 他不以成績為唯一標準，只要求完成作業與練字，並透過歷史、軍事模型與旅行拓展興趣。兒子遇挫後學左手寫字，也展現出不退縮的韌性。

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