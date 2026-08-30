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保護車主 中國人大修法管自駕車 明定事故責任

中國新聞組／北京30日電
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AI摘要

文章摘要整理：

中國人大通過道路交通安全法修正案，針對自動駕駛與輔助駕駛明確定義，並將事故與違規責任更多歸於車企，以保護車主權益。

中國自動駕駛愈來愈普遍，為跟上新型出行工具的改變，中國全國人大28日通過道路交通安全法修正案，明確自動駕駛汽車和輔助駕駛功能的概念，完善相關法令責任。

根據中國相關數據顯示，中國L二級組合駕駛輔助功能乘用車滲透率已達70%，而首批L三級有條件自動駕駛車型開始在多個城市的特定區域上路通行。隨著自動駕駛、輔助駕駛功能在道路交通中應用愈來愈多，發生事故責任由誰承擔，成公眾關切的話題，但現行道交法未規定相關場景下的權責畫分。人大這次在道交法內新增「自動駕駛汽車的特別規定」專章備受矚目。

專章裡明確了自動駕駛汽車和輔助駕駛功能等概念。央視引述專家表示，自動駕駛是以L3及以上來設定的。L三級是指：汽車駕駛人雙手可以離開方向盤，可以脫手，但是不能脫眼，必須時不時關注車輛的運行狀態。L四級是駕駛人不僅可以脫手，也可以脫眼。在相當程度上扮演著乘客的角色。L5級是指車輛可以沒有方向盤，這就意味著車內人員完全意義上就是乘客了。

全國人大常委會委員徐輝指出，近年來有車企把「輔助駕駛」包裝成「自動駕駛」，出了事卻搬出「駕駛員是第一責任人」的說辭，把責任推給「未及時接管」的用戶。此次修訂草案明確自動駕駛汽車和輔助駕駛功能的概念，要求生產企業、進口企業不得虛假、誇大宣傳自動駕駛功能。

修訂草案規定，在自動駕駛功能激活狀態下發生道路交通安全違法行為的，由自動駕駛汽車生產企業、進口企業接受處理。自動駕駛汽車生產企業、進口企業認為道路交通安全違法行為與自動駕駛功能無關的，應當承擔舉證責任。

有評論認為，相關規定畫清權責邊界，保護車主權利，同時要求車企必須實時監控上路車輛、終身承擔安全責任。 　

精華 FAQ

  • 主要是釐清自動駕駛與輔助駕駛的權責邊界，解決事故發生時究竟由車主還是車企負責的爭議，避免車企把責任推給用戶。

  • 草案規定，在自動駕駛功能激活狀態下若發生道路交通安全違法行為，由生產企業或進口企業接受處理；若車企主張與功能無關，須自行舉證。

  • 修法要求車企不得虛假或誇大宣傳自動駕駛功能，避免把輔助駕駛包裝成自動駕駛，同時也強化車企對上路車輛安全與責任歸屬的承擔。

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