激戰3盤… 鄭欽文決勝盤「送蛋」 晉級美網女單正賽
2026年美國網球公開賽女單外圍賽決勝輪比賽28日舉行，中國球手鄭欽文克服雨水侵擾和兩次比賽中斷，激戰三盤後，以2︰1擊敗俄羅斯好手普里丹金娜，晉級美網女單正賽。
綜合中新社、大公報報導，這是鄭欽文與普里丹金娜職業生涯首次交手。鄭欽文此前兩輪資格賽均直落兩盤取勝，決勝輪首盤雙方戰至4︰4後，鄭欽文成功破發並保住發球局，以6︰4先下一城。第二盤普里丹金娜率先破發，以5︰2領先時，因雨勢比賽被迫中斷，延至28日恢復。
比賽重新開始後，雙方各自保發，普里丹金娜以6︰3扳平比分。進入決勝盤，鄭欽文重新找回狀態，保住全部發球局，並連續三次破掉對手發球局，連贏6局，以6︰0強勢拿下決勝盤，最終以總比分2︰1晉級正賽。
這是鄭欽文生涯第四次參加美網女單正賽。她曾於2023年及2024年連續兩年闖入8強，2025年則因傷退出。鄭欽文賽後表示，自己從外圍賽第二輪起就帶病上場，能贏下比賽很艱難也很激動。談及對正賽的期待，她希望能在每場比賽把過程做好，保持強勁的勢頭，展現競技精神。
女單正賽首輪，鄭欽文將對陣首次亮相大滿貫賽場的16歲俄羅斯新星柳托娃。
據報導，今年美網單打合計有中國女單選手王欣瑜、張帥、王曦雨與鄭欽文入圍正賽。
她在雨勢干擾與兩次比賽中斷下，先拿首盤、再丟第二盤，最後在決勝盤找回狀態，連贏6局以6:0取勝，總比分2:1晉級。 關鍵轉折出現在決勝盤。鄭欽文重新掌握節奏，保住全部發球局，並連續3次破發對手，從而打出一波6局連勝，徹底拉開比分。 她的正賽首輪對手是首次亮相大滿貫賽場的16歲俄羅斯新星柳托娃。這也將是鄭欽文在本屆美網正賽的第一場比賽。
精華 FAQ
她在雨勢干擾與兩次比賽中斷下，先拿首盤、再丟第二盤，最後在決勝盤找回狀態，連贏6局以6:0取勝，總比分2:1晉級。
關鍵轉折出現在決勝盤。鄭欽文重新掌握節奏，保住全部發球局，並連續3次破發對手，從而打出一波6局連勝，徹底拉開比分。
她的正賽首輪對手是首次亮相大滿貫賽場的16歲俄羅斯新星柳托娃。這也將是鄭欽文在本屆美網正賽的第一場比賽。
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