超40萬公里…中國實現地月激光通信 12秒下載8K高清圖

中國首次實現地月雙向高速激光通信（示意圖）。(取材自央視）

AI摘要 文章摘要整理： 中國科學院完成地月激光通信試驗，成功建立超過40萬公里雙向鏈路，實現100Mbps下行傳輸，代表中國空間激光通信正式進入地月空間。

據中國科學院空間應用工程與技術中心（空間應用中心）消息，7月，中國科學院A類戰略性先導科技專項「地月空間DRO（遠距離逆行軌道）探索研究」組織實施的地月激光通信試驗任務取得重大突破。空間應用中心牽頭研製建設的地面激光通信系統，經過近一年多的在軌測試試驗，成功構建超過40萬公里的地月距離雙向激光鏈路，並驗證地月高速激光通信能力，標誌著中國空間激光通信正式從近地軌道邁入地月空間。

大公報報導，地月距離約40萬公里，此次試驗初步實現上行每秒1.25Mbps、下行每秒100Mbps的通信速率。以傳輸一幅8K月面高清圖像為例，傳統微波鏈路下傳約需4至5分鐘，換成100Mbps激光通信後，僅需約12秒。

據介紹，DRO-A衛星激光通信試驗載荷由空間應用中心牽頭，聯合之江實驗室研製；地面激光通信系統則由空間應用中心聯合中國科學院雲南天文台和上海微系統與信息技術研究所研製建設。

地月高速激光通信利用激光傳輸信息，相較傳統微波通信具有速度快、帶寬大、方向準、保密性好，以及設備小、重量輕等特點。「地月間通信好比『萬里穿針』，相當於要在40萬公里外，將一束極細的光線精準穿過一個高速運動的『針孔』。」之江實驗室李超研究員說。

空間應用中心研究員、激光通信試驗科研團隊負責人楊雷表示，深空激光通信面臨數十萬公里傳輸距離、瞄準精度要求苛刻、信號衰減嚴重及傳輸速率難提升等難題，科研團隊歷時五年技術攻關，成功突破相關技術。

由於地月間距離遙遠，衛星姿態變化、機械振動及大氣擾動都可能造成光束漂移。為此，科研團隊提出適用於超遠距離、極微弱信號條件的雙向捕獲跟蹤方案，通過計算衛星軌道、望遠鏡安裝及形變誤差、大氣折射和激光飛行時間等因素並進行系統校準，使空間端與地面端能持續保持高精度對準。

在信號接收方面，激光經過40萬公里傳輸後，地面望遠鏡僅能收到幾個光子，月光、星光及城市燈光也會形成干擾。科研團隊突破高速超導單光子探測技術及高靈敏度通信信號處理算法，並採用高階脈衝位置調製、強糾錯編碼等方案，在極低信噪比條件下實現高碼率數據傳輸，為後續持續提升地月激光通信速率奠定基礎。