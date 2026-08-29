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金庸題字 曾一桌難求…杭州27年酒樓悄關門 引全城追憶

中國新聞組／杭州29日電
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新花中城飯店曾是杭州餐飲「三巨頭」之一。(取材自都市快報橙柿互動)
新花中城飯店曾是杭州餐飲「三巨頭」之一。(取材自都市快報橙柿互動)

曾被譽為杭州餐飲「航空母艦」、昔日「一桌難求」的新花中城大飯店，在開業27年後悄然關門。這家由金庸題寫店招、曾是杭州城北重要宴席地標的老牌酒樓，如今大門緊閉，玻璃幕牆貼出招租廣告，介紹飯店歇業的視頻引發不少杭州人追憶昔日風光。

都市快報橙柿互動報導，新花中城位於湖墅南路，附近超市老闆娘朱女士表示，飯店已關門約兩個月。現場招租廣告顯示，一至三層實用總面積7000平方米，另有地下71個車位，租金530萬元人民幣。

新花中城1999年開業，營業面積8000平方米，擁有68個包廂，可同時容納3000人用餐，是1990年代末杭州城北規模最大的宴席酒樓之一。當時花中城與張生記、新開元並稱杭州餐飲「三巨頭」，不少商務宴請及婚喪喜慶都選在此舉辦，「能在花中城安排酒席」一度被視為有排場、有面子。

2000年首屆中國美食節上，新花中城的金牌稻香鴨、浪花天香魚、翠綠大鮮鮑獲評新杭州名菜，也成為婚宴、壽宴常見菜色。飯店後來換上金庸題寫的招牌，更成為醒目標誌。

家住武林門的章女士回憶，10多年前花中城「過於火爆」，經常一桌難求；近年逢年過節仍不好訂位，但平日已有不少空桌。「小時候一說到花中城吃席，開心得嘞。」然而近兩年再去，她感覺菜色「中規中矩」，「如今吃花中城，也找不到過去的感覺。」

一名杭州餐飲界人士分析，老杭州人的口味仍延續過去習慣，但年輕一代及新杭州人的飲食喜好隨城市發展而改變，老牌酒樓無論保留傳統或創新，都難以滿足多數消費者。

新花中城也曾嘗試多元經營，在同一空間提供火鍋、粵菜等不同選擇，但現代消費者更偏好專門店，加上線下大型聚餐減少，形成春節等旺季訂位緊張、平日包廂大量閒置的矛盾。

飯店關門消息傳開後，有網友感嘆「見證了杭州餐飲業的興衰，也代表著一個餐飲時代的落幕」，也有人直言：「這麼多年了，風光過了就好了，現在大酒店不吃香了。」

網友發布的視頻引發杭州人追憶。(視頻截圖)
網友發布的視頻引發杭州人追憶。(視頻截圖)

飯店玻璃幕牆上貼著的招租廣告。(取材自都市快報橙柿互動)
飯店玻璃幕牆上貼著的招租廣告。(取材自都市快報橙柿互動)

精華 FAQ

  • 因它曾是杭州城北重要宴席地標，開業時規模大、包廂多，又有金庸題字招牌加持，昔日常被視為有排場、有面子的聚餐首選。

  • 新花中城1999年開業，營業面積約8000平方米，擁有68個包廂，可同時容納3000人用餐，過去在杭州餐飲界屬於大型且熱門的宴席場所。

  • 一方面年輕與新杭州人的飲食偏好改變，另一方面大型線下聚餐減少、專門店更受青睞，使得老牌酒樓即使嘗試多元經營，也難以同時滿足市場需求。

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