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重慶男面試寫方案 收千元辛苦費嘆「沒被白嫖」 網卻吵翻

中國新聞組／北京29日電
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張先生面試被拒後，仍收到公司轉帳1000元「辛苦費」。(取材自青年報)
張先生面試被拒後，仍收到公司轉帳1000元「辛苦費」。(取材自青年報)

重慶一名擁有10年經驗的廣告行銷從業人員張先生，應徵營運經理時依公司要求完成一份專案方案，最終雖未獲錄取，當晚卻意外收到公司轉帳1000元人民幣「辛苦費」。張先生感慨，過去曾遇過企業「白嫖」創意，這是他入行10年首次落選還收到費用。

青年報報導，張先生近日參加重慶厚元汽車配件有限公司面試。公司認為他的理念與負責人相近，但擔心實際操作存在差異，因此臨時請他製作一份簡易方案。經評估後，雙方思路確實不同，公司決定不予錄用。

令人意外的是，張先生當晚收到公司主動轉帳1000元，公司留言感謝他的認真付出，稱這筆錢作為「車馬費與面試茶水費」，肯定他投入的時間與精力。

張先生表示，從業10年來，曾多次在面試時被要求寫方案、提供思路，交件後卻石沉大海，甚至碰過企業藉招聘騙取創意、免費取得勞動成果的情況，因此這次經歷讓他感觸很深。

「認真花時間和心血完成的內容，本就值得被尊重、被認可。」張先生認為，1000元雖然不多，卻代表公司尊重面試者付出的勞動。他也強調，分享此事只是記錄真實經歷，並非行銷炒作，起初甚至不願透露公司名稱，「怕別人以為是廣告」。

事件曝光後，不少網友稱讚公司尊重求職者的時間與智力成果，但也有人質疑企業可能只是「花小錢辦大事」，以1000元換取可實際使用的方案，甚至認為張先生仍可能遭到「套方案」。

公司負責人吳先生28日回應，沒想到事件會引發如此高的關注。他說，張先生尊重公司要求並用心完成方案，「我覺得尊重是相互的，所以我也必須尊重他」，因此決定支付費用。

對於「套取方案」的質疑，吳先生表示理解，但反問：「如果一個優秀的方案，離開了制定它的人，其他人又能執行到多少呢？」他強調，「如果我真看中了一個方案，那我一定會錄用這個人。」

精華 FAQ

  • 他應徵營運經理時，依公司要求完成簡易專案方案，雖因雙方思路不同未被錄取，但公司認為他投入時間與精力，便主動轉帳1000元作為車馬費與面試茶水費。

  • 負責人表示，張先生很認真完成公司要求，因此他認為尊重應該是相互的，才決定支付費用；他也強調若真的看中方案，會傾向錄用提出方案的人。

  • 支持者認為公司尊重求職者的勞動與智力成果，反對者則擔心企業以小額費用換取可用方案，質疑這可能仍是一種變相套取創意的做法。

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