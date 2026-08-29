服役32年 「中華第一艦」哈爾濱艦退役 曾首訪美洲大陸

被譽為「中華第一艦」的哈爾濱艦28日在青島某軍港退出現役。(取材自新華網)

被譽為「中華第一艦」的中國第二代國產導彈驅逐艦首艦「哈爾濱艦」28日上午在青島某軍港退出現役，結束32年服役生涯。該艦服役期間安全航行逾40萬海里，曾創下中國海軍艦艇首次橫跨太平洋、首訪美洲大陸等紀錄。

新華網報導，舷號112的哈爾濱艦是中國自行研製建造的第二代主戰艦艇，也是052型導彈驅逐艦首艦，裝備艦炮、艦空導彈、艦艦導彈等多種武器系統，可搭載2架直升機，具備對空、對海及對潛作戰能力，被視為中國海軍水面艦艇作戰能力實現重大跨越的標誌性裝備。

哈爾濱艦1991年8月下水，1994年5月加入中國海軍戰鬥序列。服役30餘年來，先後完成重大戰備演訓任務逾百項，安全航行40餘萬海里。

1997年，哈爾濱艦出訪美洲4國，實現中國海軍艦艇首次橫跨太平洋及首次訪問美洲大陸的歷史性突破。

2013年執行第14批護航任務期間，哈爾濱艦官兵應邀組成方隊參加塞席爾國慶閱兵，成為中國海軍徒步方隊首次參加外國國慶閱兵。

服役以來，哈爾濱艦先後出訪俄羅斯、美國、澳大利亞等20個國家的22個港口，與多國海軍舉行17次聯合軍演，並接待60多個國家的軍隊高級將領參觀訪問。

2003年，哈爾濱艦獲中央軍委授予「海上先鋒艦」榮譽稱號。服役逾30年後，這艘見證中國海軍水面艦艇發展的重要戰艦正式退役。

被譽為「中華第一艦」的哈爾濱艦28日在青島某軍港退出現役。(取材自新華網)