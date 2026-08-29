「扛樓日賺千元」暴紅 四川體育生曝辛酸：隊伍20人剩6人

扛樓的六個年輕人合影。(取材自紅星新聞)

四川6名體育系大學生暑假組隊「扛樓」，肩扛百斤水泥、砂石和磚塊上樓，靠勞力賺取學費及生活費，有人一個假期便存夠一年學費。「日賺千元」更讓他們在網路暴紅，但他們坦言，千元（人民幣，下同）收入並非常態，「肯定是身心疲憊，累到自己不想動。」

紅星新聞報導，漢清、阿樂、阿飛、小康、阿君、大鑷6人來自四川天一學院體育專業，最大21歲，從事「扛樓」一至兩年。團隊最多曾有20多人嘗試加入，最後僅6人留下。隊長漢清說：「很多人來了又走了，吃不了這個苦。」

工作包括搬水泥、砂石、磚塊及建築廢料，其中一袋水泥重100斤、砂石逾130斤。最危險的是混有碎磚、釘子及磁磚碎片的建築廢料，阿樂說：「小傷是日常，擦傷流血都習慣了。」漢清也曾被磁磚割傷腿部，縫了6針。

20歲的阿飛原本送外賣，因收入不高轉做扛樓；阿樂的父親生病臥床，母親全天照顧父親，他希望靠自己分擔家計。阿樂表示，大一時1萬多元人民幣學費由家人東拼西湊，此後學費、生活費都自己賺，今年學費已自行繳清，也曾寄錢回家。

6人表示，平時課少、工作多時，每月約能賺4000元，假期工作量大時可破萬元，「辛苦一個假期，差不多一年的學費就夠了。」

至於網傳「日入千元」，漢清強調要看工作量，「活兒多、活兒好，賺1000塊沒問題」，但並非常態。他曾從上午8時做到晚上8時，一天接4份工作，收入接近千元，「幹著幹著，累到不想動了，但想想家裡的變故，就撐下來了。」

今年7月，6人接下一筆2000元的工作，搬運800匹加氣磚、800匹孔磚及砂石、水泥，花5個多小時完成，每人分得300多元。

他們的工作影片今年開始在網路發布，帳號目前已有近4萬粉絲，有人稱讚他們「拿得起書本、扛得起磚頭」，也有人質疑作秀，甚至批評「大學生不好好學習，怎麼來幹這個？」

對於未來，6人都不打算長期靠體力工作。阿飛說：「還是要讀書學技術，讓自己在未來更有價值。」阿樂也表示：「扛樓只是暫時的，我們也有更好的出路。」

扛樓的六個年輕人合影。(取材自紅星新聞)

隊長漢清正在扛磚頭。(取材自紅星新聞)