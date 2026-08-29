我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

尼泊爾洪災至少623死 遺體塞爆太平間 48小時恐爆公衛危機

景甜捲代孕官非 AI也湊熱鬧神還原狗血劇 網嫌男主太帥

「扛樓日賺千元」暴紅 四川體育生曝辛酸：隊伍20人剩6人

中國新聞組／北京29日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
扛樓的六個年輕人合影。(取材自紅星新聞)
扛樓的六個年輕人合影。(取材自紅星新聞)

四川6名體育系大學生暑假組隊「扛樓」，肩扛百斤水泥、砂石和磚塊上樓，靠勞力賺取學費及生活費，有人一個假期便存夠一年學費。「日賺千元」更讓他們在網路暴紅，但他們坦言，千元（人民幣，下同）收入並非常態，「肯定是身心疲憊，累到自己不想動。」

紅星新聞報導，漢清、阿樂、阿飛、小康、阿君、大鑷6人來自四川天一學院體育專業，最大21歲，從事「扛樓」一至兩年。團隊最多曾有20多人嘗試加入，最後僅6人留下。隊長漢清說：「很多人來了又走了，吃不了這個苦。」

工作包括搬水泥、砂石、磚塊及建築廢料，其中一袋水泥重100斤、砂石逾130斤。最危險的是混有碎磚、釘子及磁磚碎片的建築廢料，阿樂說：「小傷是日常，擦傷流血都習慣了。」漢清也曾被磁磚割傷腿部，縫了6針。

20歲的阿飛原本送外賣，因收入不高轉做扛樓；阿樂的父親生病臥床，母親全天照顧父親，他希望靠自己分擔家計。阿樂表示，大一時1萬多元人民幣學費由家人東拼西湊，此後學費、生活費都自己賺，今年學費已自行繳清，也曾寄錢回家。

6人表示，平時課少、工作多時，每月約能賺4000元，假期工作量大時可破萬元，「辛苦一個假期，差不多一年的學費就夠了。」

至於網傳「日入千元」，漢清強調要看工作量，「活兒多、活兒好，賺1000塊沒問題」，但並非常態。他曾從上午8時做到晚上8時，一天接4份工作，收入接近千元，「幹著幹著，累到不想動了，但想想家裡的變故，就撐下來了。」

今年7月，6人接下一筆2000元的工作，搬運800匹加氣磚、800匹孔磚及砂石、水泥，花5個多小時完成，每人分得300多元。

他們的工作影片今年開始在網路發布，帳號目前已有近4萬粉絲，有人稱讚他們「拿得起書本、扛得起磚頭」，也有人質疑作秀，甚至批評「大學生不好好學習，怎麼來幹這個？」

對於未來，6人都不打算長期靠體力工作。阿飛說：「還是要讀書學技術，讓自己在未來更有價值。」阿樂也表示：「扛樓只是暫時的，我們也有更好的出路。」

扛樓的六個年輕人合影。(取材自紅星新聞)
扛樓的六個年輕人合影。(取材自紅星新聞)

隊長漢清正在扛磚頭。(取材自紅星新聞)
隊長漢清正在扛磚頭。(取材自紅星新聞)

精華 FAQ

  • 他們主要是為了賺取學費與生活費，減輕家裡負擔。有人成了家中經濟支柱，也有人希望靠自己繳清學費，暑假和課少時就接案工作。

  • 他們表示，日賺1000元要看工作量與接案情況，並不是每天都能達到。通常收入較穩定時每月約4000元，假期忙碌時才有機會破萬元。

  • 因為扛樓工作非常辛苦，還常接觸水泥、砂石、磚塊和建築廢料，容易擦傷或流血，很多人受不了體力消耗而離開，最後只剩6人堅持下來。

上一則

重慶男面試寫方案 收千元辛苦費嘆「沒被白嫖」 網卻吵翻

下一則

馬桶也挖走…女貸款500萬買長沙法拍別墅 收房時266處被拆毀

延伸閱讀

不顧老小 川女花光積蓄、借錢打賞男主播1576次 丈夫要離婚

不顧老小 川女花光積蓄、借錢打賞男主播1576次 丈夫要離婚
「00後體育生」上門做飯 每周穩定3至4單 可月入千元

「00後體育生」上門做飯 每周穩定3至4單 可月入千元
成都1麵館突暴紅 老闆：流量太大 歇業兩天避避風頭

成都1麵館突暴紅 老闆：流量太大 歇業兩天避避風頭
湖南父女自駕去西藏 邊開車邊賣瓜還倒賺2000多

湖南父女自駕去西藏 邊開車邊賣瓜還倒賺2000多

熱門新聞

毛肚被點名是常被商家泡甲醛的食物之一。（取材自飯點資訊）

中國「甲醛白菜」鬧大了 網友點名這8類食物也常泡甲醛

2026-08-25 06:30
香港前財政司司長梁錦松與中國前「跳水皇后」伏明霞的最新全家福，兩兒子的身高已超過爸爸。（取材自小紅書）

前「跳水皇后」伏明霞1家5口罕同框 3子女高顏值吸睛

2026-08-18 21:58
「安踏」前執行長徐陽今年7月15日以「家庭原因」為由辭任後，本月18日宣布舉家遷居美國洛杉磯。（取材自微博）

潤了？安踏前CEO徐陽閃辭後舉家遷美 起飛後才發朋友圈

2026-08-20 20:49
一名浙江男子住破房、穿20元衣服，20年攢下789萬元，卻在短短數天內被騙光。（視頻截圖）

浙江男節儉20年存800萬元 想炒股6天被騙光 還遭諷「你是最大客戶」

2026-08-22 21:13
孫宇晨。（取材自微博）

孫宇晨寫「我的女友景甜」 6000字全文公開

2026-08-28 02:10
因財產糾紛，孫宇晨(左)向景甜(右)及其父母提起民事訴訟超過3000萬，法院已受理並進行財產保全。（取材自X平台、微博）

孫宇晨追討3000萬彩禮 景甜最新回應：不會為錢出賣愛情

2026-08-27 21:13

超人氣

更多 >
變公民更嚴了 USCIS即起恢復入籍「鄰里調查」

變公民更嚴了 USCIS即起恢復入籍「鄰里調查」
把安大略湖更名美國湖 克魯曼：何不把太平洋改這名字？

把安大略湖更名美國湖 克魯曼：何不把太平洋改這名字？
好市多勞工節折扣提前開跑 這些商品最高直降400元

好市多勞工節折扣提前開跑 這些商品最高直降400元
美40兆國債 從3方面衝擊每個人荷包

美40兆國債 從3方面衝擊每個人荷包
她讚這款「台灣最強鳳梨酥」名副其實 內餡成亮點

她讚這款「台灣最強鳳梨酥」名副其實 內餡成亮點