中國AI演員方桃子首登時尚雜誌封面 「融臉」爭議網友吵翻

中國虛擬女演員方桃子登上「時尚COSMO」旗下COSMOCRUSH封面引發爭議。（取材自微博）

因「主演」AI短劇爆紅的中國虛擬女演員方桃子，近日登上中國時尚界公認的五大頂刊之一「時尚COSMO」旗下的COSMOCRUSH電子刊封面，成為首位解鎖中國五大女刊封面的AI演員。「時尚COSMO」官微還發布以「稜鏡之後」為主題的封面預告，配文「Crush一瞬，重建自我主場」，封面視覺保留了方桃子臉上的黑眼圈、小痣等細節，以增強「活人感。封面預告一出立刻衝上了熱搜，對AI演員登時尚大刊，中國網友吵翻了。

綜合36氪、網易等媒體報導，「時尚COSMO」官方微博 是在8月27日發布這則最新一期封面預告，隨著輿論發酵，AI虛擬演員是否也能登上時尚頂刊的話題引發熱議，有網友戲稱，「時尚COSMO」拍這個封面，不需要攝影師，不需要場地，不需要造型師、髮型師等等，圖片全部由AI搞定，也是省心省力。

時尚雜誌為AI女演員方桃子拍攝的照片。（取材自微博）

方桃子的出圈最早源自今年6月一部爆款AI短劇「被裁掉的女孩」，全網播放量累計突破2億，方桃子也成AI短劇頂流，運營團隊給她開啟了個人帳號，正式以虛擬網紅的身分「出道」，截至8月25日，方桃子的抖音 粉絲已突破51萬，其60秒以上視頻廣告報價達25.8萬元人民幣，超過多數真人百萬粉網紅，不過其首個美瞳廣告因AI虛擬人無真實眼球卻宣稱佩戴舒適而踩坑，上線一周後被下架。

方桃子引發爭議的還有她的臉，大量網友質疑方桃子的形象融合小松菜奈、NewJeans成員Minji、Hanni等多位真人明星的面部特徵，這樣一個融臉的虛擬角色卻能登上時尚大刊封面，瞬間讓全網炸鍋。

一部分網友認為，這次事件絕對算得上AI行業一個里程碑式的事件，此前，虛擬偶像大多停留在二次元圈子，很少能夠踏進國內主流時尚圈，方桃子靠著短劇內容出圈再跨界時尚，證明虛擬IP完全有能力走出短劇賽道，擁有更多發展空間。

但反對的聲音也一樣多，質疑運營方打著「五大刊AI第一人」的旗號宣傳，有誇大資源、營銷造勢的嫌疑。還有就是人臉版權的擔憂，如果AI人物五官和多位真人明星撞臉，現在還登上時尚雜誌，那麼會不會造成肖像權侵權的問題？版權邊界到底應該怎麼劃分？並憂心AI擠壓真人模特、演員、博主的生存空間。

也有很多時尚圈粉絲認為，COSMOCRUSH只是欄目封面，並不是大家公認具備實績含金量的印刷正刊，算不上真正拿下五大刊封面。

不過由於大批網友湧進評論區批評，「時尚COSMO」官方微博已關閉該條封面微博的評論功能，轉為精選模式。「被裁掉的女孩」導演菲菲飛此前在評論區回應稱：「桃子，爭氣。」