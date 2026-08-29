爆電梯親密視頻後 身家650億惠州首富突轉近半股份給配偶

陳濤夫婦身家一年暴增560億元，成為廣東惠州首富。(取材自公眾號)

印刷電路板（PCB）龍頭勝宏科技長、廣東惠州首富陳濤突然進行家族內部股權調整，將旗下兩家企業大筆股權轉讓給配偶劉春蘭。陳濤今年6月才因一段「電梯內親密視頻」在網路流傳引發關注，此次股權異動再度成為話題。

大河報報導，勝宏科技28日公告，公司收到控股股東勝華欣業及其一致行動人香港勝宏的上層股東宏大投資通知，陳濤將持有的勝華欣業39%股權，以及宏大投資35%股權轉讓給配偶劉春蘭，雙方已簽署相關股權轉讓協議。

調整完成後，陳濤持有勝華欣業51%股權，劉春蘭持股49%；宏大投資部分，夫妻兩人則各持35%股權。

陳濤與劉春蘭同時簽署「一致行動協議」，約定劉春蘭直接及間接持有的勝宏科技股份，均與陳濤保持一致行動，並按照陳濤的意見行使表決權。

勝宏科技表示，此次調整屬於實際控制人家族內部股權結構調整，不涉及控股股東及其一致行動人所持上市公司股份變動，也不觸及要約收購，公司控股股東及實際控制人均不會因此改變。

公開資料顯示，劉春蘭目前擔任勝宏科技董事，並直接持有公司0.36%股權，也是陳濤的一致行動人。根據「2025年胡潤百富榜」，陳濤、劉春蘭夫婦身家一年暴增560億元（人民幣，下同），達650億元，排名大幅躍升495位，成為廣東惠州首富。

勝宏科技業績也持續成長。公司27日公布2026年半年報，上半年營收116.29億元，年增28.77%；歸屬母公司淨利潤28.57億元，年增33.30%。截至28日下午2時43分，公司A股報每股242.01元。

值得注意的是，陳濤今年6月曾捲入私人視頻風波。6月6日，網路出現涉及陳濤在電梯內的親密視頻及聊天紀錄，迅速引發市場關注。

勝宏科技當時回應，公司已注意到相關資訊，但網傳視頻及相關內容「與公司的生產經營活動無關」，也不涉及公司治理、內部控制或任何應披露重大資訊，不會影響公司日常營運。公司並稱生產經營正常、訂單充沛，各項工作均有序推進。

6月6日，網上出現涉及勝宏科技董事長陳濤在電梯內的親密視頻及聊天紀錄。(視頻截圖)