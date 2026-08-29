人間清醒…高考592分報高職被勸復讀 四川男孩：想當火車司機

馮煜響拿到錄取通知書。(取材自江南晚報)

AI摘要 文章摘要整理： 四川18歲考生馮煜響以592分報考四川鐵道職業學院，放棄本科而追求成為火車司機，並因務實選擇獲網友稱讚。

四川鐵道職業學院國家鐵路局動車組模擬駕駛實作考點，18歲成都男孩馮煜響24日坐在高鐵駕駛模擬艙，好奇地推拉操作桿。馮煜響是今年四川全省報考高職院校的最高分，592分。這是一個超過了本科線157分的成績，他卻把志工填在了四川鐵道職業學院(屬於高職)。同學不理解，老師勸他復讀，爸媽還為此爭執不下。馮煜響卻說：「我想當火車司機。」對此，有網友稱讚，人間清醒。

綜合光明網、江南晚報報導，馮煜響高考 取得592分後，也曾考慮多所本科院校，但經反覆衡量，最終選擇四川鐵道職業學院鐵道機車運用與維護專業，目標是成為火車司機。他認為，若進入本科院校，大家分數相近，自己未必具備競爭優勢，與其隨波逐流，不如掌握實用技能，爭取一份穩定工作。

馮煜響表示，姑父和表哥都是鐵路火車司機，讓他對這份職業有更多了解。他透露，副司機月薪約7000元人民幣(約1040美元)至8000元，達到跟車里程並考取正司機資格後，月薪可超過1萬元。他又說，父親2016年因車禍受傷，家庭經濟並不寬裕，希望將來成為火車司機後，可以減輕家庭負擔。

選擇高職的決定曾受到家人、老師及同學勸阻，甚至有人建議他補錄或復讀，但馮煜響沒有改變想法。他認為，高考分數只是12年求學的成果，並不是人生的全部，「適合自己的路，才是最好的路」。

四川鐵道職業學院機車車輛學院院長龍明貴表示，鐵道機車運用與維護專業1952年開辦，70多年來培養逾1.4萬名機車駕駛及檢修人才。學校表示，將為馮煜響等高分學生制定成長規畫，在學業、技能及競賽等方面重點培養。

對此，不少網友留言稱讚馮煜響，「想法很清醒」、「知道自己想要啥」、「選擇了自己的理想賽道」。