人間清醒…高考592分報高職被勸復讀 四川男孩：想當火車司機
四川18歲考生馮煜響以592分報考四川鐵道職業學院，放棄本科而追求成為火車司機，並因務實選擇獲網友稱讚。
AI摘要
文章摘要整理：
四川18歲考生馮煜響以592分報考四川鐵道職業學院，放棄本科而追求成為火車司機，並因務實選擇獲網友稱讚。
四川鐵道職業學院國家鐵路局動車組模擬駕駛實作考點，18歲成都男孩馮煜響24日坐在高鐵駕駛模擬艙，好奇地推拉操作桿。馮煜響是今年四川全省報考高職院校的最高分，592分。這是一個超過了本科線157分的成績，他卻把志工填在了四川鐵道職業學院(屬於高職)。同學不理解，老師勸他復讀，爸媽還為此爭執不下。馮煜響卻說：「我想當火車司機。」對此，有網友稱讚，人間清醒。
綜合光明網、江南晚報報導，馮煜響高考取得592分後，也曾考慮多所本科院校，但經反覆衡量，最終選擇四川鐵道職業學院鐵道機車運用與維護專業，目標是成為火車司機。他認為，若進入本科院校，大家分數相近，自己未必具備競爭優勢，與其隨波逐流，不如掌握實用技能，爭取一份穩定工作。
馮煜響表示，姑父和表哥都是鐵路火車司機，讓他對這份職業有更多了解。他透露，副司機月薪約7000元人民幣(約1040美元)至8000元，達到跟車里程並考取正司機資格後，月薪可超過1萬元。他又說，父親2016年因車禍受傷，家庭經濟並不寬裕，希望將來成為火車司機後，可以減輕家庭負擔。
選擇高職的決定曾受到家人、老師及同學勸阻，甚至有人建議他補錄或復讀，但馮煜響沒有改變想法。他認為，高考分數只是12年求學的成果，並不是人生的全部，「適合自己的路，才是最好的路」。
四川鐵道職業學院機車車輛學院院長龍明貴表示，鐵道機車運用與維護專業1952年開辦，70多年來培養逾1.4萬名機車駕駛及檢修人才。學校表示，將為馮煜響等高分學生制定成長規畫，在學業、技能及競賽等方面重點培養。
對此，不少網友留言稱讚馮煜響，「想法很清醒」、「知道自己想要啥」、「選擇了自己的理想賽道」。
他今年高考拿到592分，超過本科線157分，卻沒有選擇本科院校，而是填報四川鐵道職業學院，主修鐵道機車運用與維護專業，朝火車司機目標前進。 馮煜響認為，本科同學分數接近，自己未必有優勢；相較之下，學一門實用技能更能找到穩定工作。他也提到家庭經濟不寬裕，希望未來靠專業能力減輕負擔。 學校表示會為他這類高分學生制定成長規畫，在學業、技能和競賽上重點培養；網友則多半稱讚他想法清醒，懂得選擇適合自己的道路，勇敢追求理想職業。
精華 FAQ
他今年高考拿到592分，超過本科線157分，卻沒有選擇本科院校，而是填報四川鐵道職業學院，主修鐵道機車運用與維護專業，朝火車司機目標前進。
馮煜響認為，本科同學分數接近，自己未必有優勢；相較之下，學一門實用技能更能找到穩定工作。他也提到家庭經濟不寬裕，希望未來靠專業能力減輕負擔。
學校表示會為他這類高分學生制定成長規畫，在學業、技能和競賽上重點培養；網友則多半稱讚他想法清醒，懂得選擇適合自己的道路，勇敢追求理想職業。
上一則
粵男孩因病無法搭機 金鵬航空：藥費不足200元不能退票
下一則