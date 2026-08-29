四川景區56歲阿姨揮糞瓢潑水走紅 遊客：有股熟悉味道
用「澆糞」的動作，給漂流的遊客澆水。近日，位於四川樂山景區的沐川龍門大峽谷漂流河道旁，一名56歲的「潑水阿姨」楊輝雲走紅。畫面中，她澆水時還調侃道：「澆了幾十年的糞，就為了這一瓢！」有遊客說，「有股熟悉的味道」。對此，楊輝雲27日回應表示，她是當地幸福鄉的村民，種了20多年玉米、稻穀等，澆化肥的動作早已熟練。
九派新聞報導，楊輝雲27日表示，「給有些遊客澆起，他們高興了還說，孃孃再澆一瓢。澆完這瓢水，回去都要長高囉！」
楊阿姨家離景區附近，平時在那兒做保潔。她表示，兒女在外工作、孫輩還在上學，掙點家用，景區中午還管飯。
報導指出，景區方表示，以前和遊客互動潑水，用的普通塑料盆。去年工作當中，他們看到阿姨日常幹農活，用長柄澆菜瓢澆灌菜地，受到啟發：這個瓢柄長、潑水距離遠，很適合河道互動。於是就把農家澆菜瓢拿來替代塑料盆做潑水工具，這裡就有了「潑水阿姨」。
景區表示，這裡的檢票、安保、停車場、後勤人員不少工作人員來自附近村民，「潑水阿姨」就是其中的代表。「我們優先吸納周邊村民就近就業，村民不用外出務工，也好兼顧家裡農活、照顧家人。」
她是56歲的楊輝雲，住在景區附近的幸福鄉村民，平時也在景區做保潔。因在漂流河道旁用澆菜瓢替遊客潑水，畫面生動有趣而受到關注。 楊輝雲表示自己務農20多年，澆化肥、澆菜的動作非常熟練。景區方也說，工作人員觀察到她平日使用長柄澆菜瓢，覺得距離遠、好操作，因此改作互動工具。 景區除了增加漂流互動趣味，也展現了就近聘用周邊村民的模式，讓村民能兼顧農活與家庭。楊輝雲還說景區中午管飯，對她來說也是補貼家用的工作。
精華 FAQ
她是56歲的楊輝雲，住在景區附近的幸福鄉村民，平時也在景區做保潔。因在漂流河道旁用澆菜瓢替遊客潑水，畫面生動有趣而受到關注。
楊輝雲表示自己務農20多年，澆化肥、澆菜的動作非常熟練。景區方也說，工作人員觀察到她平日使用長柄澆菜瓢，覺得距離遠、好操作，因此改作互動工具。
景區除了增加漂流互動趣味，也展現了就近聘用周邊村民的模式，讓村民能兼顧農活與家庭。楊輝雲還說景區中午管飯，對她來說也是補貼家用的工作。
上一則
香港支聯會顛覆國家政權案 完成求情程序 兩周內判刑
下一則