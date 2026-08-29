低分班教師被逼上台與「恥辱」合照 四川貧縣雷波致歉

低分班級老師被安排上台與「恥辱」合影。(取材自奔流新聞)

AI摘要 文章摘要整理： 四川雷波縣教育行政會議上，低分班教師被要求上台合照且背景標示「恥辱」，引發職場霸凌爭議；官方證實照片屬實後，縣政府已發表致歉聲明並啟動調查。

四川涼山州雷波縣一場教育行政會議的照片近日在網路流傳，所帶班級平均分偏低的教師被安排上台合照，背後螢幕竟打著「恥辱」兩個大字，引發職場霸凌爭議。涼山州教育局 證實照片及會議情況屬實，當地已啟動調查；雷波縣政府發布致歉聲明，將「深刻反思，誠懇接受批評意見」。

澎湃新聞報導，近日網路上流傳兩張圖片，為26日的雷波縣2026年秋季教育行政會上，有20餘名身著白襯衫和黑色西褲的教師在台上合照，背後螢幕寫著「雷波縣2025-2026學年初中期末考試平均成績15分以下教師合影」，台下坐滿與會人員。另一張照片螢幕則寫著「雷波縣2025-2026學年小學期末考試平均成績30分以下教師合影」，兩張照片螢幕中央均有大大的「恥辱」二字。

對此，涼山州教育局工作人員表示，州教育局已關注到網傳照片，並經核實確認照片本身是真實的，「是他們內部開的一個會，具體前因後果怎麼回事，還在調查和核實」。涼山州教育局工作人員也表示，他們州從未有過類似懲戒的舉措，也不允許這樣做。

28日，雷波縣政府網站發布致歉聲明，「2026年秋季教育行政會議中出現不尊重教師的錯誤做法，給與會教師帶來嚴重心理傷害，造成不良社會影響，我們深感內疚、深刻反思，並誠懇接受批評意見」。

此事在微博上引起討論，「殺人放火強奸嫖娼賣淫販毒都不會被這麼侮辱，但是老師可以」、「太內卷了吧」、「這種恥辱會轉變為壓力，最後落到孩子身上」、「跪著的老師教不出站著的學生」。

也有網友指出，雷波縣位於涼山彝族自治州，是偏遠貧困山區，有很多留守兒童，不少隔代教養的爺爺奶奶只會講方言且不識字，孩子也從小使用彝族母語，入學之後才開始系統學習漢語，老師們教學也特別困難。「山區老師本來就扛著最難的生源和最苦的條件，成績不好該給支持、給培訓，而不是把他們的尊嚴踩在地上」。