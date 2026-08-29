不只老齡少子…中國出生率再回落 新生男娃仍比女孩多

AI摘要 文章摘要整理： 2025年中國出生人口再度回落、自然增長率轉負，少子與老齡並存加劇；同時托育、育兒補貼與養老醫療等支持政策持續擴充。

國家衛健委28日發布「2025年中國衛生健康事業發展統計公報」（下稱「公報」），數據顯示，中國「老齡少子化」趨勢進一步深化。2025年全國出生人口降至792萬人，出生率回落至5.63‰，自然增長率降至-2.41‰，而65歲及以上人口占比升至15.9%，少子與高齡並存的特徵愈發凸顯。針對此形勢，政府部門正持續優化生育與養老健康支持政策，並加大「一老一小」健康服務供給。

根據第一財經報導，2025年新生兒性別結構出現邊際改善，男孩占比仍較多，出生人口性別比為111.5，意味著每出生100個女嬰，同期就有111.5個男嬰出生。但在年齡結構上，0到15歲人口占比（16.4%）與高齡人口占比的差距已縮小至僅0.5個百分點。另一方面，健康指標持續向好，2025年末中國人均預期壽命達到79.25歲，孕產婦死亡率降至13.4/10萬，嬰兒死亡率則下降至3.8‰。

人口自然增長率則繼續呈現負增長。此前數據顯示，2024年末，中國人口自然增長率為-0.99‰，人口總量有所減少。而根據「公報」，2025年末中國人口自然增長率降至-2.41‰。

在政策落實方面，生育與養老體系均有明確進展。2025年每千人口3歲以下嬰幼兒托位數達4.73個，超額完成規畫目標，托育機構總數增至12.6萬家；養老方面，全國設有老年醫學科的二級及以上綜合醫院達8352個，醫養結合機構突破8000個。國家衛健委衛生發展研究中心研究員郝曉寧於28日撰文表示，截至今年7月，2026年度育兒補貼已惠及2516萬人。

回顧近五年數據，中國年度出生人口從2021年的1062萬人一路下滑至2023年的902萬人，2024年雖反彈至954萬人，但2025年再次出現回落。面對約4.5億慢性病患者及老齡化壓力，國家衛健委主任雷海潮近期強調，既要反對「人口決定論」，也要反對「人口無關論」，「十五五」期間將加強慢病綜合防控，同時完善生育保險與托育服務，以人口高質量發展支撐中國式現代化。