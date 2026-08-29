盲目刷證？湖北21歲男大生3年考100證 網質疑：含金不多

21歲大學生3年考了100個證。(取材自深圳新聞網)

AI摘要 文章摘要整理： 湖北21歲大三生董帥范3年考取100本證書走紅，面對質疑強調重在學習與自我成長；校方與人社部門則提醒，證書仍應重視含金量與實際能力。

湖北文理學院理工學院21歲的大三學生董帥范，近日因整理求職材料時曬出在校三年考取的100本證書，在網絡上迅速走紅並被稱為「考證哥」。面對外界的好奇與質疑，董帥范26日受訪回應表示，重要的不是考證本身，而是學到了什麼，每一本證書都是對未知領域的探索與自我能力的拓展。目前即將升入大四的他正籌備畢業設計微電影，求職目標瞄準車企的宣傳運營崗位。

深圳新聞網報導，董帥范表示，考證的初衷始於大一時對未來的迷茫與對找不到工作的不安。2023年他以452分的高考 成績進入本科，從備考10天順利通過普通話二級乙等證書起步，三年來陸續考取了教師資格證、駕駛證、心理健康諮詢師證、全媒體運營師及人工智慧訓練師等證書。其中他認為最難啃的是教師資格證、駕駛證與心理健康諮詢師證，後者他更以90多分高分通過。

面對外界「盲目刷證」的質疑，董帥范強調，考證不是簡單堆砌數量，而是給自己搭建認知模型，以較低成本完成跨領域的認知升級，「100本證書不是終點，而是一個探索自我、對抗焦慮的青春印記。」其專業課老師戴孟廷也評價他平時踏實刻苦，但遇到價值不高的證書時，也會提醒他注意甄別。

當地人社部門也提醒，求職市場更看重專業能力與實習經歷，建議學生先在技能人才評價工作網查閱《國家職業資格目錄》，確認證書是否在目錄之內，若不在範圍內則不屬於國家認可範疇，需謹慎甄別，適合自己的才最重要。

「考證哥」的事蹟曝光後，有網友讚賞其毅力表示，「能一口氣考100個證說明執行力超強，這種自律就很厲害」；但也有一派網友抱持懷疑態度，直言「證書在精不在多，真正有含金量的可能沒幾個」、「考一堆用不上的證純屬浪費時間和精力，不如多去做幾份優質實習」。