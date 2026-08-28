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孫宇晨、景甜登熱搜 人民網：網友能吃瓜、平台不能煽風

記者陳湘瑾／即時報導
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中國加密貨幣投資者孫宇晨27日晚在X上發表「我的女友景甜」長文，相關關鍵字衝上微...
中國加密貨幣投資者孫宇晨27日晚在X上發表「我的女友景甜」長文，相關關鍵字衝上微博熱搜。（路透）

中國加密貨幣投資者孫宇晨27日晚在X上發表「我的女友景甜」長文，相關關鍵字衝上微博熱搜。中國官媒人民網出面批評，指網友有吃瓜的權利，但平台有把關的義務，唯流量是圖就是作惡。

人民網28日刊文，雖然未指出具體事件，但是稱「這兩天，一則私人涉嫌糾紛的事件在網絡持續發酵，在短短數小時內霸榜各大熱搜」，並指某熱搜榜前十關鍵字中，過半關鍵字都與此事相關，甚至一些私密瑣碎的生活細節都被一一扒出，不斷更新熱搜榜。

該文引述中國「網絡信息內容生態治理規定」第七條，當中把「炒作緋聞、醜聞、劣跡」、「宣揚低俗、庸俗、媚俗內容」列為應當防範和抵制的不良資訊，並提到中國監管部門一再強調，提供熱搜榜單資訊服務的平台，應當著重強化擬上榜信息審核，及時處置以偏概全話題。

文中批評微博等社群媒體平台，稱對照上述要求，一些平台的表現著實令人憂慮，「網友有吃瓜的權利，但平台有把關的義務；網友可以圍觀，但平台不能煽風；網友可以熱議，但平台不能造勢。」

該文更稱，當私人糾紛事件違背公序良俗甚至涉嫌違法，竟然如此「霸榜」，意味著也正在被關注的災情救助、民生議題、公共安全，都被擠到了角落，直言平台不能把所謂「用戶愛看」當作擋箭牌。

目前，微博熱搜榜的前50個熱門關鍵字中，已經完全沒有孫宇晨、景甜等相關事件的討論了。

值得注意的是，微博過去也曾因為熱搜榜管理問題遭中國監管部門處罰。2025年9月，中國國家網信辦曾指出，微博熱搜榜高位出現大量炒作明星個人動態及瑣事類關鍵字，破壞網路生態，因此約談微博並責令限期整改、予以警告。微博當時表示，將針對熱搜榜生態治理展開專案整改。

精華 FAQ

  • 因孫宇晨27日晚在X發表「我的女友景甜」長文，迅速引發大量關注與轉傳，相關關鍵字短時間內登上微博熱搜，成為各平台高度討論的焦點。

  • 人民網認為，網友可以圍觀吃瓜，但平台不能只顧流量而放任發酵，應負起審核與把關責任，避免私人糾紛被炒成熱搜，進而擠壓災情救助、民生與公共安全議題。

  • 文章引用中國網絡信息內容生態治理規定第7條，指炒作緋聞、醜聞與低俗內容屬應防範資訊，並提到微博過去也因熱搜管理問題遭網信辦約談與要求整改。

景甜 加密貨幣 微博

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