太巧？泥石流掩埋吉隆口岸 當地21天前才「災害演練」

8月5日，吉隆縣曾在吉隆口岸海關大樓前空地開展「冰湖潰決地質災害應急實戰演練」，模擬突發地質災害情境。（視頻截圖）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 西藏吉隆口岸26日發生泥石流，造成道路、通訊與電力中斷。

西藏吉隆口岸26日發生泥石流，造成道路、通訊與電力中斷。 重點二： 災害源頭疑在尼泊爾一側，兩國已投入人員設備持續搜救。

災害源頭疑在尼泊爾一側，兩國已投入人員設備持續搜救。 重點三：事發前21天曾辦地質災害演練，引發網路熱議但無直接證據。

▲ 影片來源：YouTube平台＠chinatimes（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸26日上午發生嚴重泥石流災害，事故造成道路、通訊及電力中斷，部分建築遭掩埋，並傳出人員傷亡及失聯。災害發生後，相關單位迅速啟動救援工作，搜救及傷亡核查目前仍持續進行，實際災情及傷亡數字以官方最新通報為準。

綜合網路消息，泥石流源頭位於尼泊爾 一側，突發災害波及中國境內吉隆口岸。由於當地地處高山峽谷地區，道路及通訊受到影響，增加救援難度。兩國相關部門均已調派人員及設備投入搜救，並對受災區域進行排查，同時防範可能發生的次生災害。

此次事件引發網路關注的另一個原因，是吉隆縣在災害發生前21天，曾進行過一次地質災害應急實戰演練。

據吉隆融媒體此前發布的信息，8月5日，吉隆縣曾在吉隆口岸海關大樓前空地開展「冰湖潰決地質災害應急實戰演練」，模擬突發地質災害情境，演練內容包括人員疏散、部門協同及應急救援等。相關影片近日在社交平台流傳後，不少網友注意到演練與實際災害僅相隔21天，紛紛留言表示「太巧了」，甚至稱「演練變成現實」。

不過，目前並沒有公開證據顯示8月5日的演練與此次泥石流災害存在直接關聯，更不能僅因兩者時間接近，就認定相關單位事先預知此次事故。地質災害應急演練主要目的在於提升各部門面對突發災害時的人員疏散、指揮協調及救援處置能力。

值得注意的是，吉隆地區本身地質環境複雜，過去亦曾發生山洪及泥石流等災害，相關地質風險長期存在。吉隆口岸又是中國與尼泊爾重要的陸路通道，承擔兩國人員及貨物往來，因此一旦遭遇重大自然災害，影響範圍較廣。

此次事件也再次凸顯高山峽谷地區防災的重要性。專家及相關部門後續仍需針對災害成因、影響範圍及預警機制進行進一步調查。對於網路流傳的各種說法，仍應以官方調查及權威資訊為準。

目前搜救行動仍在持續，相關單位也持續核查失聯人員及災區情況。外界關注的「災前演練」與此次泥石流之間是否存在其他關聯，仍有待更多官方資訊及調查結果公布。

吉隆口岸位於西藏日喀則市吉隆縣吉隆鎮，是中國面向南亞的陸路口岸，2024年監管進出口貨物貿易額達42.48億元人民幣（約6.32億美元），居西藏各口岸首位，占中尼貿易總額近三成。 口岸去年7月亦曾發生山洪及泥石流，導致17人失聯，顯示該區地質風險長期存在。

8月5日，吉隆縣曾在吉隆口岸海關大樓前空地開展「冰湖潰決地質災害應急實戰演練」，模擬突發地質災害情境。（視頻截圖）