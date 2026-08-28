把航天員畫成渾身贅肉…清華美院又炸鍋 官媒說話了

一幅航天主題的水墨畫在網路上引發軒然大波。（取材自微博）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 清華美院副教授航天員水墨畫因體態失真引發爭議。

清華美院副教授航天員水墨畫因體態失真引發爭議。 重點二： 網友質疑醜化航天英雄，也有人認為屬藝術風格表達。

網友質疑醜化航天英雄，也有人認為屬藝術風格表達。 重點三：官媒介入點評，強調藝術創作應有公共邊界與底線。

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近日，一幅以航天員為主題的水墨畫在中國網路引發討論。畫面裡的人物卻體態鬆垮、渾身贅肉，整個人蔫頭耷腦蜷縮著，再配上暗沉壓抑的色調，別說英姿颯爽了，連最基本的精神氣都看不到。作品曝光後，不少網友認為人物形象與大眾熟悉的航天員形象存在明顯差異，相關話題迅速引發關注。

據網易號「就一點」報導，這幅作品出自清華大學美術學院一名副教授之手。文章指出，由於航天員在社會上具有較高的象徵意義，部分網友認為，藝術創作雖可追求個人風格，但在描繪航天英雄等特殊人物時，也應考量歷史背景及公眾觀感。

此次爭議焦點主要集中在藝術創作自由與人物形象表達之間的界線。支持者認為，當代藝術可以採用變形、誇張及象徵等方式進行創作，人物不一定要完全符合傳統寫實形象；持批評意見的網友則認為，作品若涉及航天員、革命人物等具有公共象徵意義的題材，創作者應更加慎重處理人物形象及作品所傳遞的訊息。

文章同時提及，清華美院過去曾因部分人物造型及紅色題材藝術作品引發網路討論，並將相關事件與美術教育及審美導向問題聯繫起來。不過，網路文章中的部分說法屬於作者評論，具體事件背景及相關方面的處理情況，仍應以官方公開資料為準。

文章還提到，長征主題美術展曾涉及劉翔鵬創作的紅軍題材作品，相關作品此前曾受到處理，包括撤展及涉及國家藝術基金等措施。對於相關作品的具體問題及處理依據，則應以主辦單位及主管部門公布的信息為準。

此次航天題材作品再次引發輿論，也讓「藝術是否應有公共邊界」成為討論焦點。藝術創作本身具有多元性，不同藝術家可以透過不同技法及視角詮釋人物，但當作品涉及英雄人物、歷史事件或具有廣泛社會象徵意義的題材時，往往更容易受到公眾檢視。

這次官媒親自下場點評，相當於給這件事定了性：藝術有邊界，審美有底線，美育絕不能跑偏。藝術創作可以多元包容，可以大膽探索，但絕對沒有醜化英雄、消解信仰的自由。航天員、革命先烈、時代楷模，這些都是整個民族的精神圖騰，承載著幾代人的情懷與信仰，容不得隨意扭曲和調侃。

目前，網路上對該作品的評價仍呈現兩極。有人認為作品具有獨特的藝術語言，也有人認為人物形象與航天員的精神面貌不符。至於作品的具體創作理念，以及相關方面是否會就近期網路爭議作出回應，仍有待進一步消息。

一幅航天主題的水墨畫在網路上引發軒然大波。（取材自微博）