我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

自封最偉大總統？ 川普把自己排在華盛頓、林肯前

新冠遭免職 前湖北省委書記蔣超良受賄7.46億判死緩

把航天員畫成渾身贅肉…清華美院又炸鍋 官媒說話了

中國新聞組／北京28日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
一幅航天主題的水墨畫在網路上引發軒然大波。（取材自微博）
一幅航天主題的水墨畫在網路上引發軒然大波。（取材自微博）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：清華美院副教授航天員水墨畫因體態失真引發爭議。
  • 重點二：網友質疑醜化航天英雄，也有人認為屬藝術風格表達。
  • 重點三：官媒介入點評，強調藝術創作應有公共邊界與底線。

▲ 影片來源：YouTube平台＠娛樂星說（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

近日，一幅以航天員為主題的水墨畫在中國網路引發討論。畫面裡的人物卻體態鬆垮、渾身贅肉，整個人蔫頭耷腦蜷縮著，再配上暗沉壓抑的色調，別說英姿颯爽了，連最基本的精神氣都看不到。作品曝光後，不少網友認為人物形象與大眾熟悉的航天員形象存在明顯差異，相關話題迅速引發關注。

據網易號「就一點」報導，這幅作品出自清華大學美術學院一名副教授之手。文章指出，由於航天員在社會上具有較高的象徵意義，部分網友認為，藝術創作雖可追求個人風格，但在描繪航天英雄等特殊人物時，也應考量歷史背景及公眾觀感。

此次爭議焦點主要集中在藝術創作自由與人物形象表達之間的界線。支持者認為，當代藝術可以採用變形、誇張及象徵等方式進行創作，人物不一定要完全符合傳統寫實形象；持批評意見的網友則認為，作品若涉及航天員、革命人物等具有公共象徵意義的題材，創作者應更加慎重處理人物形象及作品所傳遞的訊息。

文章同時提及，清華美院過去曾因部分人物造型及紅色題材藝術作品引發網路討論，並將相關事件與美術教育及審美導向問題聯繫起來。不過，網路文章中的部分說法屬於作者評論，具體事件背景及相關方面的處理情況，仍應以官方公開資料為準。

文章還提到，長征主題美術展曾涉及劉翔鵬創作的紅軍題材作品，相關作品此前曾受到處理，包括撤展及涉及國家藝術基金等措施。對於相關作品的具體問題及處理依據，則應以主辦單位及主管部門公布的信息為準。

此次航天題材作品再次引發輿論，也讓「藝術是否應有公共邊界」成為討論焦點。藝術創作本身具有多元性，不同藝術家可以透過不同技法及視角詮釋人物，但當作品涉及英雄人物、歷史事件或具有廣泛社會象徵意義的題材時，往往更容易受到公眾檢視。

這次官媒親自下場點評，相當於給這件事定了性：藝術有邊界，審美有底線，美育絕不能跑偏。藝術創作可以多元包容，可以大膽探索，但絕對沒有醜化英雄、消解信仰的自由。航天員、革命先烈、時代楷模，這些都是整個民族的精神圖騰，承載著幾代人的情懷與信仰，容不得隨意扭曲和調侃。

目前，網路上對該作品的評價仍呈現兩極。有人認為作品具有獨特的藝術語言，也有人認為人物形象與航天員的精神面貌不符。至於作品的具體創作理念，以及相關方面是否會就近期網路爭議作出回應，仍有待進一步消息。

一幅航天主題的水墨畫在網路上引發軒然大波。（取材自微博）
一幅航天主題的水墨畫在網路上引發軒然大波。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 爭議焦點在於作品中的航天員形象與大眾印象落差過大，人物體態鬆垮、神情低迷，還搭配暗沉色調，因此被部分網友認為有醜化英雄、削弱航天員精神面貌之嫌。

  • 支持者認為當代藝術本就允許變形、誇張與象徵化表達，不必拘泥於寫實。只要創作者有其理念與形式選擇，人物外觀不完全符合傳統英雄形象，也不必然代表否定題材本身。

  • 文章強調，藝術創作可以多元探索，但涉及航天員、革命人物等具有公共象徵意義的題材時，仍應顧及社會觀感與審美底線，不能任意扭曲或調侃被視為民族精神圖騰的人物。

上一則

新冠遭免職…前湖北省委書記蔣超良受賄7.46億 判死緩

下一則

「想摸哪裡摸哪裡」捲景甜孫宇晨風波 老字號剪刀急闢謠

延伸閱讀

瞇瞇眼、煙燻妝 清華教授拿國家經費畫女紅軍 網民怒了

瞇瞇眼、煙燻妝 清華教授拿國家經費畫女紅軍 網民怒了
中國AI短劇「把人寫成了妖」爆紅 B站觀看破1272萬 作者一覺醒來嚇到

中國AI短劇「把人寫成了妖」爆紅 B站觀看破1272萬 作者一覺醒來嚇到
60歲爺20天手搓20分鐘AI動畫 全網播放量破千萬 被催更

60歲爺20天手搓20分鐘AI動畫 全網播放量破千萬 被催更
張培椿「無邊無際」舊金山個展開拓藝術新境

張培椿「無邊無際」舊金山個展開拓藝術新境

熱門新聞

「安踏」前執行長徐陽今年7月15日以「家庭原因」為由辭任後，本月18日宣布舉家遷居美國洛杉磯。（取材自微博）

潤了？安踏前CEO徐陽閃辭後舉家遷美 起飛後才發朋友圈

2026-08-20 20:49
毛肚被點名是常被商家泡甲醛的食物之一。（取材自飯點資訊）

中國「甲醛白菜」鬧大了 網友點名這8類食物也常泡甲醛

2026-08-25 06:30
香港前財政司司長梁錦松與中國前「跳水皇后」伏明霞的最新全家福，兩兒子的身高已超過爸爸。（取材自小紅書）

前「跳水皇后」伏明霞1家5口罕同框 3子女高顏值吸睛

2026-08-18 21:58
一名浙江男子住破房、穿20元衣服，20年攢下789萬元，卻在短短數天內被騙光。（視頻截圖）

浙江男節儉20年存800萬元 想炒股6天被騙光 還遭諷「你是最大客戶」

2026-08-22 21:13
東先生接受採訪。（視頻截圖）

杭州男按摩付799元加鐘 女技師脫褲騎上來 結局12人慘了

2026-08-09 10:30
賽考斯（左）抵達北京，於8月23日至9月1日訪問北京、內蒙古、河南三地。（中新社）

她20年前在美租他的房 美退休老師訪中與「女兒」重逢 憶最樸素的交流

2026-08-24 15:58

超人氣

更多 >
安大略湖正式改名「美國湖」川普：現在只差1個海洋

安大略湖正式改名「美國湖」川普：現在只差1個海洋
巴菲特96歲生日前「住套房」 押注的Alphabet市值蒸發7000億元

巴菲特96歲生日前「住套房」 押注的Alphabet市值蒸發7000億元
被批評不是正宗中餐？熊貓快餐創辦人夫婦回應了

被批評不是正宗中餐？熊貓快餐創辦人夫婦回應了
「快把我遣返」南加女當眾崩潰大哭 稱已活不下去

「快把我遣返」南加女當眾崩潰大哭 稱已活不下去
紐約拉瓜地亞撞機2死6傷 FAA查出2管制員事故前提早下班

紐約拉瓜地亞撞機2死6傷 FAA查出2管制員事故前提早下班