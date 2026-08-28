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廣東88歲婦家門口遇眼鏡蛇 抬腳踢遭反咬 家屬急忙這麼做

中國新聞組／北京28日電
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已經被打死的眼鏡蛇。（取材自「中山市第六人民醫院」公眾號）
已經被打死的眼鏡蛇。（取材自「中山市第六人民醫院」公眾號）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：廣東中山88歲婦人家門口遇眼鏡蛇，踢蛇反遭咬傷。
  • 重點二：家屬立即打死毒蛇並送醫，連同蛇屍協助醫師辨認。
  • 重點三：醫院及時注射抗蛇毒血清，患者目前已脫離危險。

廣東中山近日發生一起驚險的毒蛇咬傷事件，一名88歲老婦人在家門口發現一條蛇，因無法辨認是否有毒，竟抬腳將蛇踢開，沒想到反遭眼鏡蛇猛烈攻擊並咬傷。家屬發現後當場將毒蛇打死，再帶著傷者及蛇屍緊急趕往醫院。經醫師及時施打抗蛇毒血清，老人目前已脫離危險，病情持續好轉。

據南方都市報報導，中山市第六人民醫院（火炬開發區人民醫院）近日成功救治該院首例毒蛇咬傷患者。院方急診科主任吳鵬程表示，患者家住中山市南朗，事發當天在家門口看到一條蛇，由於無法分辨蛇種及是否具有毒性，便抬腳踢了過去，沒想到蛇受到驚擾後迅速發動攻擊，老人隨即遭咬傷。

家屬發現情況後，立即將蛇打死，並將老人與蛇的屍體一同送往醫院。患者抵達急診時，腳趾已出現明顯腫脹，而且腫脹迅速向上蔓延，很快擴散至腳背、腳踝，甚至延伸至小腿。

據報導，醫師根據傷者的臨床症狀及家屬帶到醫院的蛇屍進行辨認，確認致傷蛇種為眼鏡蛇，隨即給予相應的抗蛇毒血清治療。經過二至三天密切監護及治療後，患者肢體腫脹沒有進一步擴散，生命體徵也一直維持穩定。

醫師指出，雖然蛇毒已造成患者局部小範圍組織壞死，但幸好送醫及時，沒有引發嚴重併發症。後續復查顯示，患者足部紅腫情況沒有惡化，目前病情持續改善，正在康復中。

院方提醒，進入夏季後，天氣炎熱、降雨增加，蛇類活動也會更加頻繁。民眾前往公園、郊野、山區或進行戶外活動時，應提高防蛇意識，避免進入茂密草叢及未開放區域。如果不慎遭蛇咬傷，最重要的是盡快接受正規醫療處置並撥打120急救電話。若安全情況允許，可記住蛇的外觀特徵或使用手機拍照，提供醫師辨認蛇種，但切勿為了拍攝或捕捉蛇隻而冒險。

醫師也提醒，遇到蛇時不要踢打、追趕或試圖徒手驅趕，應保持冷靜並與蛇保持安全距離，選擇繞道離開。戶外活動時則建議穿著長袖衣褲及長襪，進入草叢前提高警覺，降低遭蛇攻擊的風險。

腫脹快速向上蔓延，很快腫到腳背、腳踝，一直延伸到小腿。（取材自「中山市第六人民醫...
腫脹快速向上蔓延，很快腫到腳背、腳踝，一直延伸到小腿。（取材自「中山市第六人民醫院」公眾號）

精華 FAQ

  • 事件發生在廣東中山，受傷者是一名88歲老婦人。她在家門口看到一條蛇，因無法辨認毒性而抬腳踢開，結果被眼鏡蛇反咬受傷。

  • 家屬先把眼鏡蛇打死，接著將傷者和蛇屍一起送往醫院。這樣做讓醫師能迅速辨認蛇種，及早判斷為眼鏡蛇咬傷並展開治療。

  • 醫師根據症狀與蛇屍確認是眼鏡蛇後，立即施打抗蛇毒血清並密切監護。患者腫脹未再擴散，生命徵象穩定，目前病情持續好轉。

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