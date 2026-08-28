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「保證3個月賺40%」 上海男賣2房託前同事炒股 被1招忽悠

中國新聞組／北京28日電
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男子賣兩套房投入近700萬跟前同事炒股，對方竟用模擬炒股軟件截圖「忽悠」他，錢全...
男子賣兩套房投入近700萬跟前同事炒股，對方竟用模擬炒股軟件截圖「忽悠」他，錢全部被對方用來買房買黃金，帶家人出國旅遊揮霍一空。（取材自大河報）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：上海男子輕信前同事保本高收益話術，賣掉2套房投入689萬炒股。
  • 重點二：樊某某用模擬炒股截圖造假獲利，並將款項挪作買房裝修與奢侈消費。
  • 重點三：法院認定其具非法占有目的，依詐騙罪判處12年10個月並罰金30萬元。

「我幫你操作股票，保本高收益，三個月就能賺40%。」上海一名男子輕信前同事的投資話術，先後賣掉兩套房產，累計投入689萬餘元（人民幣，下同，約102萬美元）炒股，沒想到對方不僅沒有替他投資，還利用模擬炒股軟件製作虛假持倉及盈利截圖，將大筆資金用於買房、裝修、購買名表和黃金，甚至帶家人出國旅遊揮霍。2026年6月，上海市徐匯區人民法院以詐騙罪判處被告人樊某某有期徒刑12年10個月。

新聞晨報報導，2024年4月，季某某與前同事樊某某聊天時談及股票。樊某某藉機塑造「投資高手」形象，吹噓自己擁有巨額資產，並以身患重病、想要積德行善為由，主動提出替季某某操盤炒股，雙方口頭約定獲利後由樊某某抽取10%作為報酬。

起初，季某某出資33萬元。樊某某收到款項後，以本金不足、難以獲利為由多次勸說其追加投資。由於季某某沒有信貸紀錄，無法辦理房產抵押，在對方鼓動下，他先後出售兩套房產，陸續轉帳，最終累計投入689萬餘元。

男子賣兩套房投入近700萬跟前同事炒股，對方竟用模擬炒股軟件截圖「忽悠」他，錢全...
男子賣兩套房投入近700萬跟前同事炒股，對方竟用模擬炒股軟件截圖「忽悠」他，錢全部被對方用來買房買黃金，帶家人出國旅遊揮霍一空。（取材自大河報）

為讓季某某相信投資持續獲利，樊某某頻繁傳送模擬炒股軟件截圖，偽造持倉及盈利情況，還謊稱自己另外墊資炒股。2024年8月底，他承諾返還570萬元；到期後又以「牛市需要追加投資」為由，改口稱2025年4月可兌付1200萬元，之後甚至聲稱能給付2800萬元。

然而，每到約定還款時間，樊某某便以親屬重病、夫妻離婚導致帳戶被保全等理由拖延，並拒絕與季某某見面。季某某產生懷疑後多方核實，才發現所謂盈利截圖全部來自模擬交易軟件。樊某某本人自2019年起證券帳戶持續巨虧，虧損率高達99.9%，並不具備其所宣稱的穩定獲利能力。

據報導，警方調查發現，樊某某取得689萬餘元後，將大量款項用於購房裝修、購買名表及黃金，並帶家人前往中國澳門、日本、新加坡等地旅遊消費。

2025年9月，樊某某接到公安機關通知後投案，但到案初期拒不承認犯罪，直到庭審階段才供述詐騙事實。他辯稱自己是受害人全權委託理財，購房及購買黃金也屬於投資行為。不過，聊天紀錄顯示雙方約定內容僅涉及股票投資，季某某並未授權樊某某購買房產及奢侈品。

法院認定，樊某某通過虛構投資能力、偽造盈利情況、編造還款理由等方式騙取他人財物，具有非法占有目的，其行為構成詐騙罪。最終判處有期徒刑12年10個月，剝奪政治權利3年，並處罰金30萬元，同時責令退賠全部違法所得。

男子賣兩套房投入近700萬跟前同事炒股，對方竟用模擬炒股軟件截圖「忽悠」他，錢全...
男子賣兩套房投入近700萬跟前同事炒股，對方竟用模擬炒股軟件截圖「忽悠」他，錢全部被對方用來買房買黃金，帶家人出國旅遊揮霍一空。（取材自大河報）

精華 FAQ

  • 他輕信前同事樊某某宣稱可「保本高收益」，還承諾3個月賺40%。在對方不斷鼓動下，他先後賣掉2套房產並持續轉帳，最終累計投入689萬餘元。

  • 樊某某頻繁傳送模擬炒股軟件截圖，偽造持倉與盈利情況，還謊稱自己有額外墊資。當被害人起疑時，他又以各種理由拖延還款，持續維持假象。

  • 法院認定樊某某虛構投資能力、偽造獲利並編造還款理由，具有非法占有目的，構成詐騙罪，判處有期徒刑12年10個月、剝奪政治權利3年，並處罰金30萬元。

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