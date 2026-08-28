「哥被蜇300下 妹被蜇700下」 雲南2童身亡 養蜂人被起訴

兄妹倆生前和母親的留影。（取材自紅星新聞）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 雲南牟定縣2名兒童遭同村養殖胡蜂攻擊後身亡。

雲南牟定縣2名兒童遭同村養殖胡蜂攻擊後身亡。 重點二： 家屬稱男童被蜇300多下、女童被蜇700多下。

家屬稱男童被蜇300多下、女童被蜇700多下。 重點三：檢方認定養蜂人未設警示與防護，已被起訴。

2025年6月28日，雲南牟定縣有兩名兒童去年被同村村民李某某養殖的胡蜂蜇傷，搶救無效死亡。父親陸先生稱，兒子被蜇300多下，女兒被蜇700多下。此事曾引發廣泛關注，事發一年多後，事件迎來新進展。養蜂人李某某因涉嫌過失致人死亡罪，已於2026年7月24日被提起公訴。

春城晚報報導，楚雄州牟定縣鳳屯鎮臘彎村村民楊華（化名）夫妻在省外務工，7歲的兒子潤潤和2歲的女兒雅雅留在老家，由外公外婆照看。

2025年4月，同村村民李某在臘灣村委會迤灣村賽禮烏基山的林地養殖了10窩胡蜂。同年6月28日上午，老人帶著兩個孩子到養殖胡蜂山林西側的山地幹農活。中午，潤潤和雅雅在山地與養蜂林地之間的空地玩耍，隨後遭胡蜂攻擊，兩個孩子全身多處被蜇傷，傷口分別達到300餘處和700餘處。雅雅現場搶救無效死亡，潤潤轉院後於次日凌晨去世。

雲南瀕科委司法鑑定中心鑑定確認，送檢的胡蜂為膜翅目胡蜂科墨胸胡蜂。公開資料顯示，墨胸胡蜂屬於社會性昆蟲，攻擊性強，是常見的襲人胡蜂之一。

據報導，牟定縣人民檢察院認為，李某在生產區域養殖胡蜂，現場沒設置安全警示標誌，也沒採取安全防護措施，其應當預見胡蜂可能造成他人受傷或死亡，但輕信能夠避免，導致兩名未成年被害人被胡蜂蜇咬死亡。該行為已觸法，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應以過失致人死亡罪追究刑事責任。案件已於2026年7月24日向牟定縣人民法院提起公訴。目前尚未開庭審理。

報導稱，昆明理工大學生命科學與技術學院副教授郭軍建議，戶外活動時盡量遠離草叢、灌木叢，更不要主動靠近蜂巢，避免驚擾蜂群。亮藍色的服裝容易吸引蜂類靠近，在戶外存在被蜂類攻擊的可能；而蜂類對黑色有恐懼感，看到黑色時會將其視為威脅，也可能主動發起攻擊。因此，野外活動時，若靠近有蜂場的地方，應避免穿亮藍色和黑色衣服。

被蜂蜇後6小時內是「黃金急救期」。郭軍介紹，被蜂蜇後，如果皮膚有蜇針殘留，可用指甲輕輕拔掉，避免更多毒液注入體內；隨後馬上清洗傷口，雖然不同蜂種的毒液酸鹼性不同，但在野外環境下，使用清水沖洗傷口即可。郭軍提醒：「被蜂蜇後，人會產生過敏反應，不同個體差異較大，過敏體質和兒童被蜇時建議立刻就醫，在送醫途中也要注意被蜇人員的身體反應。」

兄妹二人生活照。（取材自春城晚報／受訪者供圖）