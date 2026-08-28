智譜神祕「牛來模型」 算力全來自國產晶片 媲美輝達GPU

智譜26日上線並開源GLM-5.3-Flash，其流量由10萬張大陸國產晶片承載。(取材自國際金融報)

AI摘要 文章摘要整理： 智譜開源GLM-5.3-Flash並證實其為海外爆紅的匿名模型Ox-Alpha，該模型以10萬張國產晶片提供算力，性能與價格均劍指輝達與Claude等國際強手。

智譜26日晚間上線並開源GLM-5.3-Flash（320B-A18B），並官方確認其正是過去一周刷屏海外開發者社區的匿名模型Ox-Alpha，中文社區稱之為「牛來」。該模型為GLM-5系列首個原生多模態模型。值得注意的是，其算力由10萬張中國國產晶片承載，有機構稱，硬體效率及單token成本已達到與主流輝達 GPU相當水平。

綜合晚點LatePost、科創板日報報導，智譜稱，Ox-Alpha測試期間產生的請求流量全部由中國國產晶片提供算力支持。智譜披露，上述全部流量均由國產晶片承載，調用超過10萬張國產晶片集群用於推理服務，這是國產算力晶片首次大規模直接服務全球真實負載。相關人士獲悉上述國產算力晶片或來自華為、海光、摩爾線程。

Ox-Alpha以「隱身模型」身分悄然上線全球最大模型聚合平台OpenRouter，首日調用量即登頂並創下單日歷史紀錄，同時終結DeepSeek 在OpenCode長達56天的霸榜，躍居AI模型平台OpenRouter排行榜首位，單日處理tokens達62T，使用量超過DeepSeek一倍以上，迅速成為兩大平台當周最受歡迎模型，刷新雙平台歷史紀錄。智譜揭露其正是GLM-5.3-Flash。

據智譜介紹，這是GLM-5系列首個原生多模態模型，總參數規模為320B，其中激活參數為18B。

在模型能力上， GLM-5.3-Flash在Artificial Analysis Intelligence Index中拿下57分，與Anthropic旗下最受歡迎的Claude Opus 4.8持平，高於GLM-5.2的53分和DeepSeek V4 Pro正式版的53分。直接對標國際旗艦模型。

在價格方面，智譜表示，GLM-5.3-Flash常規定價約為GLM-5.3的十分之一，在限時折扣期間約為GLM-5.3的二十分之一；與Claude Opus 4.8相比，其價格約為後者的四十分之一。

由於模型代號中的「Ox」意為「牛」，又恰好與近期上映的熱門電影「牛來」呼應，因此不少網友乾脆把它稱為「牛來」模型。智譜後來也證實，Ox Alpha這一代號的靈感，正是來自這部因製作粗糙後來逆襲的電影。