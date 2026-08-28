我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

孫宇晨長文曝揉奶被嫌棄、喊景甜「媽媽」 終止代孕因「問了Claude」

尼泊爾洪災增至469死、逾500外國人失蹤 當局拒絕海外救援隊進入

智譜神祕「牛來模型」 算力全來自國產晶片 媲美輝達GPU

中國新聞組／北京28日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
智譜26日上線並開源GLM-5.3-Flash，其流量由10萬張大陸國產晶片承載...
智譜26日上線並開源GLM-5.3-Flash，其流量由10萬張大陸國產晶片承載。(取材自國際金融報)

AI摘要

文章摘要整理：

智譜開源GLM-5.3-Flash並證實其為海外爆紅的匿名模型Ox-Alpha，該模型以10萬張國產晶片提供算力，性能與價格均劍指輝達與Claude等國際強手。

智譜26日晚間上線並開源GLM-5.3-Flash（320B-A18B），並官方確認其正是過去一周刷屏海外開發者社區的匿名模型Ox-Alpha，中文社區稱之為「牛來」。該模型為GLM-5系列首個原生多模態模型。值得注意的是，其算力由10萬張中國國產晶片承載，有機構稱，硬體效率及單token成本已達到與主流輝達GPU相當水平。

綜合晚點LatePost、科創板日報報導，智譜稱，Ox-Alpha測試期間產生的請求流量全部由中國國產晶片提供算力支持。智譜披露，上述全部流量均由國產晶片承載，調用超過10萬張國產晶片集群用於推理服務，這是國產算力晶片首次大規模直接服務全球真實負載。相關人士獲悉上述國產算力晶片或來自華為、海光、摩爾線程。

Ox-Alpha以「隱身模型」身分悄然上線全球最大模型聚合平台OpenRouter，首日調用量即登頂並創下單日歷史紀錄，同時終結DeepSeek在OpenCode長達56天的霸榜，躍居AI模型平台OpenRouter排行榜首位，單日處理tokens達62T，使用量超過DeepSeek一倍以上，迅速成為兩大平台當周最受歡迎模型，刷新雙平台歷史紀錄。智譜揭露其正是GLM-5.3-Flash。

據智譜介紹，這是GLM-5系列首個原生多模態模型，總參數規模為320B，其中激活參數為18B。

在模型能力上， GLM-5.3-Flash在Artificial Analysis Intelligence Index中拿下57分，與Anthropic旗下最受歡迎的Claude Opus 4.8持平，高於GLM-5.2的53分和DeepSeek V4 Pro正式版的53分。直接對標國際旗艦模型。

在價格方面，智譜表示，GLM-5.3-Flash常規定價約為GLM-5.3的十分之一，在限時折扣期間約為GLM-5.3的二十分之一；與Claude Opus 4.8相比，其價格約為後者的四十分之一。

由於模型代號中的「Ox」意為「牛」，又恰好與近期上映的熱門電影「牛來」呼應，因此不少網友乾脆把它稱為「牛來」模型。智譜後來也證實，Ox Alpha這一代號的靈感，正是來自這部因製作粗糙後來逆襲的電影。

精華 FAQ

  • 智譜26日晚間正式上線並開源GLM-5.3-Flash（320B-A18B），同時確認它就是過去一周在海外開發者社區刷屏的匿名模型Ox-Alpha，中文社區也把它稱作「牛來」。

  • 智譜表示，Ox-Alpha測試與推理期間的全部請求流量都由中國國產晶片承載，並動用超過10萬張國產晶片集群提供算力支持，被視為國產算力晶片首次大規模直接服務全球真實負載。

  • 該模型在Artificial Analysis Intelligence Index拿下57分，與Claude Opus 4.8持平；在OpenRouter首日調用量登頂並創紀錄，還以約為Claude Opus 4.8四十分之一的價格提供服務。

輝達 DeepSeek

上一則

香港資深大律師談移民英美「忍氣吞聲」 1差距是最大難題

下一則

西藏吉隆洪災／達賴為逝者祈禱 盼災害不再發生

延伸閱讀

使用量逾DeepSeek一倍 中「牛來模型」證實是智譜新版本

使用量逾DeepSeek一倍 中「牛來模型」證實是智譜新版本

終結DeepSeek霸榜 神祕AI模型Ox背後疑是中國廠商

終結DeepSeek霸榜 神祕AI模型Ox背後疑是中國廠商
智譜GLM-5.3 API正式上線 下周開源權重、定價同上一代

智譜GLM-5.3 API正式上線 下周開源權重、定價同上一代
DeepSeek API大漲價後 23日起推出「周末優惠」

DeepSeek API大漲價後 23日起推出「周末優惠」

熱門新聞

「安踏」前執行長徐陽今年7月15日以「家庭原因」為由辭任後，本月18日宣布舉家遷居美國洛杉磯。（取材自微博）

潤了？安踏前CEO徐陽閃辭後舉家遷美 起飛後才發朋友圈

2026-08-20 20:49
毛肚被點名是常被商家泡甲醛的食物之一。（取材自飯點資訊）

中國「甲醛白菜」鬧大了 網友點名這8類食物也常泡甲醛

2026-08-25 06:30
香港前財政司司長梁錦松與中國前「跳水皇后」伏明霞的最新全家福，兩兒子的身高已超過爸爸。（取材自小紅書）

前「跳水皇后」伏明霞1家5口罕同框 3子女高顏值吸睛

2026-08-18 21:58
一名浙江男子住破房、穿20元衣服，20年攢下789萬元，卻在短短數天內被騙光。（視頻截圖）

浙江男節儉20年存800萬元 想炒股6天被騙光 還遭諷「你是最大客戶」

2026-08-22 21:13
東先生接受採訪。（視頻截圖）

杭州男按摩付799元加鐘 女技師脫褲騎上來 結局12人慘了

2026-08-09 10:30
賽考斯（左）抵達北京，於8月23日至9月1日訪問北京、內蒙古、河南三地。（中新社）

她20年前在美租他的房 美退休老師訪中與「女兒」重逢 憶最樸素的交流

2026-08-24 15:58

超人氣

更多 >
安大略湖正式改名「美國湖」川普：現在只差1個海洋

安大略湖正式改名「美國湖」川普：現在只差1個海洋
紐約拉瓜地亞撞機2死6傷 FAA查出2管制員事故前提早下班

紐約拉瓜地亞撞機2死6傷 FAA查出2管制員事故前提早下班
「快把我遣返」南加女當眾崩潰大哭 稱已活不下去

「快把我遣返」南加女當眾崩潰大哭 稱已活不下去
被批評不是正宗中餐？熊貓快餐創辦人夫婦回應了

被批評不是正宗中餐？熊貓快餐創辦人夫婦回應了
「我是機長，要去醫院」洛城飛波士頓航班 現驚魂時刻

「我是機長，要去醫院」洛城飛波士頓航班 現驚魂時刻