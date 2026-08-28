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中國聚變聯手8企研發超導磁體 布局核融合裝置

記者黃雅慧／北京28日電
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AI摘要

文章摘要整理：

中國聚變聯合8家企業研發25T高溫超導磁體，布局中國環流四號，目標2028年前建成全球首條強場穩態燃燒平台，加速核融合工程驗證與商業化。

中國央企中國聚變能源公司（中國聚變）在上海布局的核融合裝置「中國環流四號」有新進度，該公司聯合八家企業共同研發25T高溫超導磁體，目標是2028年前建成全球首條25T高溫超導強場穩態燃燒實驗平台，2030年前完成原型磁體研製，推進可控核融合技術加速驗證與應用。未來在AI、航太等產業電力供應上將有助益。

核融合（中國稱核聚變）是指兩個較輕的原子核，在極高溫度和壓力下碰撞融合成一個較重的原子核，同時釋放巨大能量的核反應。正是太陽和所有恆星發光發熱的原理，故可控核融合也被稱為「人造太陽」。目前主要有兩大路線：一是磁約束聚變（托卡馬克），另一是慣性約束聚變（激光聚變）。

解放日報報導，中國聚變走的是磁約束技術路線下的高溫超導材料緊湊型磁約束聚變。高溫超導材料具有高臨界溫度、高臨界磁場、高載流能力等優勢，可將融合堆的體積縮小到傳統核融合反應爐的幾十分之一，使核融合能源的商用進程大幅提速。

上證報報導，中國聚變聯合上海超導、東部超導、上海交大、上海電氣核電集團、超磁新能、能量奇點、杭氧集團、翌曦科技，九家企業組建的長三角創新聯合體將圍繞中國環流四號核融合裝置需求，形成高溫超導強場托卡馬克磁體研製能力與工程化技術體系。

中國環流四號是全球首個高溫超導強場穩態燃燒聚變實驗平台，將系統驗證核融合複雜環境下25T高溫超導強場磁體的可靠性。

證券日報報導，深圳市灣眾管理諮詢首席經濟學家邱思甥分析，當前全球可控核融合正從長期基礎科研階段逐步邁入工程驗證與商業化探索階段。此次聯合研製，將推動大陸可控核融合產業由單點技術突破轉向體系化工程研發。

今年上半年核融合領域創業投資異常活躍。據統計，中國核融合一級市場融資事件約30筆，年增約八倍；融資總額規模達人民幣80億元，年增幅超233倍。

精華 FAQ

  • 中國聚變聯合上海超導、東部超導、上海交大等9家機構，圍繞中國環流四號需求，共同研發25T高溫超導磁體，建立強場托卡馬克磁體工程化能力。

  • 中國環流四號被定位為全球首個高溫超導強場穩態燃燒聚變實驗平台，目標是2028年前建成實驗平台，2030年前完成原型磁體研製與驗證。

  • 高溫超導材料具高臨界溫度、高臨界磁場與高載流能力，可讓融合堆大幅縮小，降低工程難度並加快可控核融合從技術驗證走向商業化。

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